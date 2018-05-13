«Омолодить себя и сыграть свадьбу»: Роза Сябитова рассказала о ближайших планах

56-летняя телеведущая Роза Сябитова готовится кардинально изменить свою жизнь. Знаменитость тщательно следит за внешностью и постоянно дает советы подписчикам о том, как правильно строить отношения с мужчинами. Ее часто назвали сапожником без сапог, поскольку за плечами у главной свахи страны два неудачных брака. Но вскоре она вновь сможет гордо носить звание жены.

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова обозначила свои намерения. Не секрет, что у телезвезды, которая уже дважды была замужем, есть возлюбленный по имени Ренат. Оказывается, у пары более чем серьезные намерения: «Планы на ближайшие 4 месяца: построить родовой дом (мое приданное), омолодить себя (насколько возможно) и сыграть свою свадьбу. О строительстве дома буду рассказывать подробно все лето».

Примечательно, что слухи о бракосочетании Сябитовой ходили и раньше, но она отмечала, что не готова ставить печать в паспорте, без которой вполне можно обойтись. Роза хотела практиковать так называемый гостевой брак, чтобы не оформлять «бумажки», а наслаждаться общением друг с другом тогда, когда действительно этого хочешь, избегая рутины. По всей вероятности, женщина изменила свои планы, что не осталось без внимания: «Вау, новое шоу, будем ждать с нетерпением свадьбу!» «Жених неплох, надо признать». «Молодец, умница и красавица!» «Какая вы жизнерадостная, приятно смотреть на вас!» «Это не шутка? Вы и вправду замуж собрались?»

В соцсетях также обсуждают информацию о том, что Роза Сябитова ради будущего мужа даже сделает интимную пластику. Это стало поводом для насмешек, впрочем, телеведущую часто упрекают в излишней откровенности. Звезда шоу «Давай поженимся!» часто дает советы, ценность которых у многих вызывает сомнения. Недавно она рассказала, как женить на себе мужчину.

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