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«Я старомодна»: Девушка шокировала рассказом о жизни с четырьмя партнерами
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«Я старомодна»: Девушка шокировала рассказом о жизни с четырьмя партнерами 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Жительница Британии рассказала в эфире телепередачи, как совмещает в своей личной жизни контакты с четырьмя мужчинами. В список ее возлюбленных входят муж, жених и двое бойфрендов.
По словам девушки, раньше она ничего не знала о так называемой полиамории. Однажды она увидела сияющую от счастья женщину, окруженную несколькими спутниками.
Это вдохновило британку на то, чтобы пересмотреть свой взгляд на традиционные отношения. «Кажется, я осознала, что вхожу в число тех, кто по-настоящему любит более чем одного человека одновременно. Думаю, у многих был такой опыт», — рассказала она.
Свои чувства девушка сравнивает с любовью родителей к нескольким детям, которая для всех одинакова. По мнению британки, у нее «все, как у всех, но только не с одним человеком». Однако девушка не будет против, если все четверо мужчин обзаведутся и другими партнершами.
Зрители шоу были поражены откровениями героини программы, передает The Mirror. Ведущий предположил, что отношения британки держатся лишь на сексе, но девушка назвала себя «старомодной». По ее убеждению, несколько постоянных половых партнеров лучше, чем случайные связи с незнакомцами.
Такое заявление стало поводом для насмешек со стороны пользователей Сети. «У меня муж, жених и пара парней», — иронизирует один из комментаторов.
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