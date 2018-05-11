Муж Екатерины Климовой рассказал, почему по-прежнему ревнует ее

Муж Екатерины Климовой рассказал, почему по-прежнему ревнует ееЕкатерина Климова (40) и Гела Месхи (31) скоро отметят первый юбилей — они вместе уже пять лет. Три года женаты официально. Их свадьба стала неожиданностью для многих поклонников — актеры не афишировали свой роман, вспыхнувший на съемках телефильма «Волчье солнце». Сейчас супруги воспитывают дочь Бэллу, девочке два с половиной года. Детей Климовой от предыдущих браков Месхи также считает своими и нашел общий язык со всеми тремя. В интервью журналу «Теленеделя» актер рассказал, как начинался их роман с Екатериной: Я влюбился моментально — а в нее все влюблены, мне кажется. Хотя понимал, кто я и где она. И не верил, что она ответит взаимностью. Тут тоже был страх и риск, но я переборол себя и настойчиво доказывал Кате, что она мне небезразлична, что я вижу свою жизнь только с ней. И слава Богу, что все так и случилось.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 1 Июл 2017 в 1:27 PDT Актер, снявшийся недавно в фильме Хабенского «Собибор», не скрывает, что ревнует красавицу-жену: Я, конечно, более ревнив. Потому что вы сами видите: Катя безумно красивая, и не ревновать такую женщину — как-то даже глупо и нетактично. Да и женщине самой приятно, когда ее ревнуют, — значит, человек небезразличен. По словам Месхи, их отношения спасает изначальная договоренность — никто из них не позволит себе ничего лишнего. А к романтичным сценам и поцелуям в кадре оба относятся, как и положено профессионалам — это часть работы. И, конечно, оба не забывают о романтике: актер любит баловать супругу неожиданными предложениями улететь на Мальдивы или в Нью-Йорк. «Главное — чтобы графики совпадали!», — говорит Гела. Читай также Екатерина Климова: «Женщина никогда не должна на себе экономить!».

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 9 Май 2017 в 11:52 PDT Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 3 Дек 2017 в 3:24 PST