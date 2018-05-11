Актриса сериала «Счастливы вместе» назвала настоящие причины развода

37-летняя Наталья Бочкарева — актриса театра и кино. Известность ей принес сериал «Счастливы вместе», где она исполнила роль Даши Букиной. Сейчас она продолжает сниматься в кино и играть на театральной сцене. Также некоторое время назад она снялась в шоу «Звезды под гипнозом». О личной жизни артистки почти ничего не известно. Однако она стала героиней нового выпуска программы «Однажды».

Бочкарева развелась с мужем юристом в 2010 году, но долгое время скрывала этот факт, так как не хотела привлекать внимание. Ранее она рассказывала, что у нее с супругом разные характеры. Беседуя с корреспондентами передачи актриса рассказала подробности расставания с избранником. Оказалось, что брак Натальи страдал из-за ее активной творческой жизни. «Гастроли, репетиции — это моя жизнь. Если я остановлюсь, то, мне кажется, просто взорвусь изнутри. Такая жизнь очень мешала, я понимала, что человеку была нужна нормальная земная женщина, которая дома занимается хозяйством», — пояснила она. Также артистка добавила, что проводить время с семьей это правильно, по ее мнению.