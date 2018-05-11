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Актриса сериала «Счастливы вместе» назвала настоящие причины развода
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Актриса сериала «Счастливы вместе» назвала настоящие причины развода 

Teleprogramma.pro 32 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
37-летняя Наталья Бочкарева — актриса театра и кино. Известность ей принес сериал «Счастливы вместе», где она исполнила роль Даши Букиной. Сейчас она продолжает сниматься в кино и играть на театральной сцене. Также некоторое время назад она снялась в шоу «Звезды под гипнозом». О личной жизни артистки почти ничего не известно. Однако она стала героиней нового выпуска программы «Однажды».
Бочкарева развелась с мужем юристом в 2010 году, но долгое время скрывала этот факт, так как не хотела привлекать внимание. Ранее она рассказывала, что у нее с супругом разные характеры. Беседуя с корреспондентами передачи актриса рассказала подробности расставания с избранником. Оказалось, что брак Натальи страдал из-за ее активной творческой жизни. «Гастроли, репетиции — это моя жизнь. Если я остановлюсь, то, мне кажется, просто взорвусь изнутри. Такая жизнь очень мешала, я понимала, что человеку была нужна нормальная земная женщина, которая дома занимается хозяйством», — пояснила она. Также артистка добавила, что проводить время с семьей это правильно, по ее мнению.
Во время эфира Бочкарева призналась, что тяжело переживала развод с Николаем Борисовым. От него она родила двоих детей: Ивана и Марию. Ранее сообщалось, что бывшим супругом пришлось делить имущество, но все же им удалось сохранить дружеские отношения ради наследников. Сейчас личная жизнь Наталья наладилась. Она встречается с новым избранником. Актриса не стала скрывать, что влюблена. Также в новом выпуске передаче «Однажды», который выйдет в эфир 12 мая на канале НТВ, поделятся своими историями сестры Шурочкины и актер Михаил Горевой.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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