Веселый гороскоп: кто из знаков зодиака лучший любовник?

12-е место: Рак Даже если в начале отношений Рак будет невероятно нежен, сексуален и пылок, не тешьте себя иллюзиями: секс для Рака — это способ размножаться. И как только количество детей в паре достигает желаемого, эта сторона жизни уходит на сто тридцать восьмой план, заслоняясь садовой косилкой, роботом-пылесосом и необходимостью оплачивать детям гувернантку с чистым французским языком. Мы, конечно, немного утрируем, и время от времени у Раков случаются вспышки страсти, но именно что иногда. Правда, эти вспышки вы запомните надолго. Советуем отметить в календаре крестиком и праздновать годовщины. Новый год чаще. Да.

11-е место: Стрелец

Наш романтик и охотник соловьем поет о страсти, но имеет весьма отдаленные представления о том, что такое физическая любовь на самом деле. Нет, ну то есть технически-то да, но… В общем, Стрелец не смотрел порно, понятия не имеет о возможностях тела и предпочитает классическую миссионерскую позу, но лучше пиво. Бонус в том, что он довольно хорошо обучаем, минус — он ужасно ленив. Для поддержания тонуса Стрельцу нужно систематически давать понять, что у него есть конкуренты, но дело это довольно утомительное.

10-е место: Козерог

Любовник Козерог такой же, как работник: усердный, успешный, зубодробительно скучный. Нам показалось, что у него в ежедневнике есть пометки «вторник, 21.30 — секс». Потому что иначе он собьется с ритма и выйдет из графика. Настоящий секс для Козерога — зарабатывание денег, весь пыл уходит туда. Правда, физической формой он скорее порадует, потому что на других страницах ежедневника мы разглядели записи «понедельник, 19.00 — спорт» и «четверг, 7.00 — пробежка». Может, не так все и плохо.

9-е место: Рыбы

Тут такое дело… Мужчина-Рыбы в сексе довольно искушен, стоит отдать ему должное. Но уж слишком он зависим от настроения. Наступили на ногу — он в депрессии, погода испортилась — заменяем секс на виски, котик нагадил мимо лотка — он не может существовать в такой нервной обстановке. Так что сексом с Рыбой придется заниматься вам, в том смысле, что если не предлагать и не настаивать, Новый год будет чаще. Но для инициативной особы это совсем не проблема, ведь если Рыбу хорошенько приготовить, ой, простите, разогреть, то он вполне себе вкусная добыча.

8-е место: Дева

Может, 8-е место и не самый честный вердикт для Девы, и у нас тут предвзятое судейство, но понимаете ли… Тут как повезет. Дева обучается интимным радостям смолоду, начинает довольно рано, но вот как сложится с «учителями», то есть с учительницами… Мужчина-Дева раз и навсегда запоминает, что нравится его партнерше, а что не очень, осваивает и ласки, и позы, но на этом считает себя выпускником сексуального университета и ставит диплом в рамочку. И если ему не встретилась куртизанка с дополнительным образованием гейши, тушите свет, накрывайтесь одеялом. Но некоторым везет.

7-е место: Лев Я шерстяной волчара, как мощны мои лапищи! Лапищи тут эвфемизм, но вы поняли. Самолюбование Льва приводит к тому, что в постели он демонстрирует вам показательные выступления. Кстати, именно этот знак обожает зеркала в спальне, чтобы косить глазом в процессе и своевременно втягивать живот. Неплохо владея техникой процесса, Лев слишком зациклен на себе, а партнерше отведена малопривлекательная роль реквизита. Разве что у вас случайно совпадут темпераменты — и вы будете смотреть в зеркало вместе. Хмм, какой интересный ракурс, а подними-ка ногу повыше? О, идеально…

6-е место: Телец

У Тельцов врожденный «мальчишник» головного мозга. Секс, секс, как это мило, секс, секс. Без перерыва… Телец готов всегда. Везде. Как угодно и с кем угодно. Но вложить в этот головной «мальчишник» мысль о том, что секс — это не пятиминутная эскапада, а скорость телодвижений — это не показатель качества, кажется, невозможно. Что «чем больше, тем лучше», впрочем, тоже. Но, по крайней мере, в регулярности и, кхм, стойкости, подсказывает нам удачное слово наш шарик, вы можете быть уверены.

5-е место: Скорпион

Я одинокий бродяга любви Казанова… Вечный любовник и вечный злодей-сердцеед… Надеемся, восставший перед вашими глазами в данный момент образ Валерия Леонтьева не убил ваше либидо. Но лучшей цитаты для краткого описания сексуальности Скорпиона не найти. Он умеет доставить удовольствие и показать небо в алмазах, но вот беда: природная стервозность крайне редко позволяет Скорпиону поставить интересы партнерши выше собственных. Поэтому делать он будет то, что хочется ему, так, как хочется ему, и так часто, как хочется ему. Если вам нравится то же самое, вы будете самой счастливой парой.

4-е место: Овен

Упертый и авторитарный знак внезапно обскакивает в рейтинге признанных ловеласов. Но как? А очень просто: Овен невероятно амбициозен и от всей души хочет сделать все на отлично. Поэтому он будет учиться, учиться и еще раз учиться, а так как партнершу он выбирает всерьез и надолго, ему важно, чтобы во всех сферах их жизни все шло прекрасно. И если в целом для Овна командирство — второе имя, то в интимной сфере он расслабляется и передает инициативу в нежные женские руки. И запоминает все телодвижения. Редкой полезности качество, стоит отметить.

3-е место: Близнецы

Легко могли бы оказаться на вершине рейтинга, если бы мы оценивали только темперамент и изобретательность, но подвела чрезмерная холодность. Не в том смысле, что вы подумали, просто мужчина-Близнецы вкладывает в секс не столько эмоций, сколько нам в большинстве своем хотелось бы. Он чуткий партнер с хорошей интуицией и раскрепощенной фантазией, но если вы еще не устоявшаяся пара, стоит помнить, что для Близнецов секс — это просто один из приятных процессов, равно как бокал хорошего вина или прогулка по морскому побережью на закате.

2-е место: Водолей

Если вы ищете полета, дрожи в пальчиках и колик в солнечном сплетении, вам сюда. Водолеи экспериментаторы по натуре. И на любое предложение попробовать что-то новое откликаются с невероятным энтузиазмом. Ролевые игры, переодевания, секс-игрушки — Водолея невозможно смутить, скорее всего, он сам вас будет смущать. И это прекрасно, потому что лучшего партнера сложно себе представить! Но место все-таки второе, потому что для Водолея процесс важнее результата, если вы понимаете, о чем мы, причем не только своего результата, но и вашего. Такие дела.

1-е место: Весы

А вот и он. Герой-любовник. Мы честно пытались найти изъян, крутили магический шар и так, и эдак, но нет: мужчина-Весы — совершенство. Он чуток, внимателен, нетороплив, изобретателен, вынослив, романтичен и является, пожалуй, единственным знаком, для которого собственное удовольствие растет пропорционально удовольствию партнерши. Свечи, лепестки роз и ванны из шампанского — это он умеет, любит, практикует. Жесткие практики? Запросто. Единственное табу для Весов — неэстетичный секс, поэтому никаких вам «в машине» или «в лифте», но это же такая ерунда. Читайте другие веселые гороскопы:

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