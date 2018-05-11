Дональд Трамп-младший закрутил роман с эффектной журналисткой

Дональд Трамп-младший, не дождавшись развода со своей супругой Ванессой Хейдон, закрутил новый роман. Избранницей сына президента США стала 49-летняя журналистка и ведущая Fox News Кимберли Гилфойл . Информацию об этом распространили журналисты издания Page Six.

Дональд и Кимберли прекрасно проводят время вместе. Трампу-младшему нравится компания этой девушки, но он не разглашает их связь из-за уважения к своей семье.

Издание утверждает, что пару видели на вечеринке посла США в Германии. По словам инсайдеров, Дональд и Кимберли затерялись среди гостей и поэтому остались незамеченными.

Дональд Трамп-младший с женой

Напомним, что о расставании Дональда Трампа-младшего и Ванессы Хейдон стало известно в марте. Приближенные источники говорили, проблемы в отношениях экс-супругов начались задолго до их свадьбы, а президентство Трампа только усугубило положение. Не исключено, что масла в огонь добавила и предполагаемая любовница Дональда Трампа-младшего певица Обри О’Дэй. Поговаривают, что они встречались с 2011 по 2012 год. В своих интервью Обри не раз говорила о том, что ей нравятся сильные и влиятельные мужчины, а также намекала на связь с Дональдом Трампом-младшим. Ванесса и Дональд воспитывают пятерых детей: Каю Мэдисон, Хлою Софию, Дональда Джона, Тристана Милоша и Спенсера Фредерика.