У сына Дональда Трампа новый роман

Избранницей сына президента США стала 49-летняя журналистка, работающая на Fox News. До этого девушка была фотомоделью и прокурором. Как утверждает издание Page Six, сына президента США и журналистку видели вместе на вечеринке посла США в Германии.

Как стало известно изданию People, новая возлюбленная Дональда является республиканкой и отчаянной сторонницей его отца, президента Дональда Трампа . Однако в середине 2000-х супругом Кимберли был губернатор-демократ Гэвин Ньюсом, когда он был мэром Сан-Франциско, он привлек общественное внимание, разрешив выдачу брачных свидетельств однополым парам.

Гилфойл вышла замуж за Ньюсома в 2001 году, но почти сразу же начала работать в Нью-Йорке журналистом телевещания, что вынудило ее постоянно летать с одного конца США на другой, это привело к разводу в 2005 году.

В 2017 году она была связана с Энтони Скарамуччи , директором по коммуникациям Белого дома, быстро ушедшим с этого поста. В 2017 году жена Скарамуччи подала на развод, а сам он, как утверждалось, сблизился с Кимберли. Их видели вместе на отдыхе в Риме. При этом Скарамуччи утверждал, что они всего лишь друзья. Теперь же Кимберли вновь привлекла внимание, став любовным интересом старшего сына президента Трампа.

Напомним, что в марте стало известно о расставании Дональда Трампа-младшего и Ванессы Хейдон. Как сообщали источники, близкие к паре, проблемы в отношениях супругов начались уже до свадьбы, а президентство Трампа только ухудшило ситуацию. Ванесса и Дональд воспитывают пятерых детей.