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У сына Дональда Трампа новый роман
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У сына Дональда Трампа новый роман 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Дональд Трамп-младший попал в светскую хронику. Журналисты выяснили, что бизнесмен начал встречаться с ведущей Fox News Кимберли Гилфойл (Kimberly Guilfoyle).
Избранницей сына президента США стала 49-летняя журналистка, работающая на Fox News. До этого девушка была фотомоделью и прокурором. Как утверждает издание Page Six, сына президента США и журналистку видели вместе на вечеринке посла США в Германии.
Как стало известно изданию People, новая возлюбленная Дональда является республиканкой и отчаянной сторонницей его отца, президента Дональда Трампа. Однако в середине 2000-х супругом Кимберли был губернатор-демократ Гэвин Ньюсом, когда он был мэром Сан-Франциско, он привлек общественное внимание, разрешив выдачу брачных свидетельств однополым парам.
Гилфойл вышла замуж за Ньюсома в 2001 году, но почти сразу же начала работать в Нью-Йорке журналистом телевещания, что вынудило ее постоянно летать с одного конца США на другой, это привело к разводу в 2005 году.
В 2017 году она была связана с Энтони Скарамуччи, директором по коммуникациям Белого дома, быстро ушедшим с этого поста. В 2017 году жена Скарамуччи подала на развод, а сам он, как утверждалось, сблизился с Кимберли. Их видели вместе на отдыхе в Риме. При этом Скарамуччи утверждал, что они всего лишь друзья. Теперь же Кимберли вновь привлекла внимание, став любовным интересом старшего сына президента Трампа.
Напомним, что в марте стало известно о расставании Дональда Трампа-младшего и Ванессы Хейдон. Как сообщали источники, близкие к паре, проблемы в отношениях супругов начались уже до свадьбы, а президентство Трампа только ухудшило ситуацию. Ванесса и Дональд воспитывают пятерых детей.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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