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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес впервые заговорили о свадьбе
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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес впервые заговорили о свадьбе 

Журнал ОК! 31 минуту назад
Поклонники Дженнифер Лопес с нетерпением ждут, когда же Алекс Родригес поведет ее к алтарю. В Сети регулярно появляются слухи о том, что бейсболист планирует сделать своей возлюбленной предложение, но заветное колечко так и не появилось на безымянном пальце Джей Ло. Наконец, пара решила официально прокомментировать слухи. Певица и спортсмен пришла в студию Джимми Фэллона и ответили на вопросы ведущего.
Первой на разговор с Джимми отправилась Джей Ло. Телеведущий спросил у певицы, действительно ли ее новая песня El Anillo (в переводе «кольцо» — Прим. Редакция), посвящена ее отношениям с Алексом. Артистка рассмеялась, а затем ответила:
Конечно, я не давлю на него, но моя песня именно об этом.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
После в студии появился Алекс Родригес, которого, кстати, Джей Ло за кулисами прекрасно загримировала. Телеведущий не смог не пошутить на эту тему: «Да, Дженнифер действительно все сделала хорошо, но тебе потребуется помощь профессионалов, чтобы исправить это лицо». Затем Джимми Фэллон попросил Алекса прокомментировать новую песню его возлюбленной.
Я прочитал кусочек песни, когда был на студии звукозаписи с Дженнифер. Но я ничего не понимаю в музыке. Я ей сказал: «Малыш, эта история похожа на нашу». И она ответила, что написала эту песню для меня!
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Ведущий отметил, что теперь у Алекса всегда будут интересоваться, где же помолвочное кольцо. Однако спортсмен умело выкрутился из ситуации:
Я еще не думал об этом. Но когда это произойдет, Джимми, ты узнаешь об этом первым!
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