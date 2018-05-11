Дженнифер Лопес и Алекс Родригес впервые заговорили о свадьбе

Поклонники Дженнифер Лопес с нетерпением ждут, когда же Алекс Родригес поведет ее к алтарю. В Сети регулярно появляются слухи о том, что бейсболист планирует сделать своей возлюбленной предложение, но заветное колечко так и не появилось на безымянном пальце Джей Ло. Наконец, пара решила официально прокомментировать слухи. Певица и спортсмен пришла в студию Джимми Фэллона и ответили на вопросы ведущего.

Первой на разговор с Джимми отправилась Джей Ло. Телеведущий спросил у певицы, действительно ли ее новая песня El Anillo (в переводе «кольцо» — Прим. Редакция), посвящена ее отношениям с Алексом. Артистка рассмеялась, а затем ответила:

Конечно, я не давлю на него, но моя песня именно об этом.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

После в студии появился Алекс Родригес, которого, кстати, Джей Ло за кулисами прекрасно загримировала. Телеведущий не смог не пошутить на эту тему: «Да, Дженнифер действительно все сделала хорошо, но тебе потребуется помощь профессионалов, чтобы исправить это лицо». Затем Джимми Фэллон попросил Алекса прокомментировать новую песню его возлюбленной.

Я прочитал кусочек песни, когда был на студии звукозаписи с Дженнифер. Но я ничего не понимаю в музыке. Я ей сказал: «Малыш, эта история похожа на нашу». И она ответила, что написала эту песню для меня!

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Ведущий отметил, что теперь у Алекса всегда будут интересоваться, где же помолвочное кольцо. Однако спортсмен умело выкрутился из ситуации:

Я еще не думал об этом. Но когда это произойдет, Джимми, ты узнаешь об этом первым!