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Поступок Анджелины Джоли глубоко оскорбил ее сына
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Поступок Анджелины Джоли глубоко оскорбил ее сына 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Западные СМИ сообщают о новом разладе в семействе Анджелины Джоли. На этот раз разногласия возникли между голливудской актрисой и ее старшим сыном. Причем юный Мэддокс даже выразил желание уйти жить к отцу на почве конфликта, передает RadarOnline.
Дело в том, что юношу задело поведение матери во время ее поездки в Камбоджу (именно эта страна является родиной усыновленного Мэддокса). Прибыв в страну с визитом, Анджелина Джоли посетила могилу бывшего лидера страны Пола Пота и даже решила помолиться. Западные СМИ уверяют: этим поступком она глубоко оскорбила старшего сына, ведь из-за Пола Пота в свое время погибло огромное количество жителей Камбоджи.
Анджелина Джоли с сыновьями Мэддоксом и ПаксомSplashnews.com  Сын актрисы связался с Брэдом Питтом и попросил его совета, уточнив, может ли переехать жить к папе. По данным зарубежной прессы, в настоящий момент актер пытается помирить парня с матерью и восстановить мир в семье.
Напомним, отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта начались в 2004 году, в 2014-м пара официально оформила брак, а в сентябре прошлого года актриса подала на развод. У звезд шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и 9-летние близнецы Нокс и Вивьен.
Фото: Instagram, Splashnews.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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