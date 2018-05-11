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Почему именно мужчина делает предложение
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Почему именно мужчина делает предложение 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Нередко женщины открыто признаются, что хотят получить от мужчины предложение — а даже намекают на это партнеру. Но почему же они сами не могут взять инициативу в свои руки? Какова история, стоящая за тем, что мужчина делает предложение, а женщина его получает?
Многие века брак был необходимостью, экономически и социально (а иногда и политически) выгодным союзом. Брак по любви становился скорее исключением — мало кого волновали чувства молодых, на первый план выступали вопросы материальные и статусные. Девушки же и вовсе фактически выступали в роли товара, который надо было как можно выгоднее «сбыть».
Эта система брака как средство экономического и политического прогресса была почти всеобщей до конца восемнадцатого века, когда социальные нормы начали смещаться в сторону людей, выбирающих своих супругов на основе любви и личной привязанности, а не политической или экономической целесообразности. И, во всяком случае, это было радикальное изменение, которое многие считали иррациональным.
Мужчина как глава семьи
К счастью, люди в конце концов отошли от идеи, что женщины являются собственностью, которую можно купить, продать или даже выиграть. Наряду с ростом любовных браков появилась идея о том, что мужчины являются поставщиками, а женщины — воспитателями и бенефициарами мужской работы. В 1950-х годах в США, например, брак считался лучшим подарком, который могла получить молодая женщина — в то время это была лучшая возможность получить состояние и хорошую жизнь.
Фактически, мужчин часто поощряли видеть себя в качестве спасателей для женщин, так как молодых людей учили, что им следует «дать [женщинам] ценность и цель, которую общество в целом не удерживает, — женившись на них».
Кроме того, поскольку мужчины должны были обеспечивать своих жен, предложения часто делались именно тогда, когда мужчины были финансово готовы к браку, но не когда была готова невеста.
Традиция остается сильной
Очевидно, сейчас многое изменилось, но идея о том, что мужчина должен делать предложение, оказалась чрезвычайно устойчивой к изменениям. Ритуал предложения руки и сердца остается сейчас уже даже из-за элементарной привычки, и большинство не видит в этом ничего плохого.
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