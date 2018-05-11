«Сочувствуем Никите»: юную жену Преснякова-младшего жестко раскритиковали за брекеты

От сексуальности молодой жены Никиты Преснякова Алены не осталось и следа. К такому мнению пришли интернет-пользователи, увидев новые фотографии 21-летней девушки. Особенно им не понравились брекеты на зубах Алены: судя по множеству комментариев в Instagram модели, ей не стоит улыбаться, пока эта конструкция не будет снята.

«Жаль Никиту», «Алена, брекеты вас очень портят, не улыбайтесь», «Брекеты? Я думала, что у тебя виниры», — написали фолловеры Красновой.

Напомним, старший сын Владимира Преснякова Кристины Орбакайте Никита женился на давней возлюбленной Алене Красновой летом прошлого года. Недавно в Сети поползли слухи, что девушка ждет первенца. Пара пока не подтвердила и не опровергла эту информацию.

Фото: Instagram