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Муж Саши Савельевой по достоинству оценил ее фото в бикини
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Муж Саши Савельевой по достоинству оценил ее фото в бикини 

Лиза 41 минуту назад
Фото: Лиза
@sasha_savelievaМуж Саши Савельевой по достоинству оценил ее фото в бикиниСаша Савельева (34) и Кирилл Сафонов (44) счастливы в браке восемь лет. Между супругами, как принято говорить, царит идиллия. Поклонники пары в очередной раз пришли к этому выводу, когда певица поделилась фотографией в бикини. Безусловно, Савельева и раньше публиковала фото в купальнике — фолловеры то и дело отмечают, какая стройная фигура у исполнительницы. На этот раз публично оценил снимок и ее супруг. В комментариях он написал: Ты нереальна, любимая!
Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva) 10 Май 2018 в 8:04 PDT  Затем один из пользователей задался вопросом, как супруг реагирует на подобные, довольные откровенные снимки. Кирилл Сафонов не заставил ждать себя с ответом: «Не ругаю ее, а горжусь!». Подписчицы отметили, что такое поведение — пример для многих мужчин, ведь любимую женщину нужно поддерживать и восхищаться ею. Фолловеры считают, что единственное, чего не хватает супругам для полного счастья — это общего ребенка. Саша Савельева с мужем справедливо полагают, что все свое время. А тем временем Полина Гагарина продемонстрировала роскошную фигуру в бикини.
Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva) 2 Май 2018 в 10:11 PDT  Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva) 11 Ноя 2017 в 8:08 PST
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