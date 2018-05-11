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Мужчины платят ей за то, что она с ними не спит
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Мужчины платят ей за то, что она с ними не спит 

Рамблер 20 минут назад
Фото: Facebook Кьяры Мауе
Кьяре Мауе 30 лет, и она в одиночку воспитывает троих детей. Молодая женщина работает в сфере недвижимости, и весь ее доход — это комиссионные от продаж, которых едва ли хватает на то, чтобы покрыть расходы.
Все изменилось для Кьяры в тот момент, когда она присоединилась к платному сайту знакомств, носящему, в переводе на русский, нетривиальное название «Какова твоя цена». С тех пор Мауе смогла дополнительно заработать 5 000 долларов, оплатить долги, покрыть коммуналку и даже на празднование дней рождения детей осталось.
Facebook Кьяры Мауе
На сайте она заинтересовала нескольких мужчин и теперь регулярно встречается с тремя-четырьмя кавалерами, которые платят ей по 200 долларов за выход. В итоге получается приработок порядка 300 долларов в неделю.
Правда, у всех этих свиданий есть одно условие — спутники не хотят спать с Кьярой. С одной стороны, ее это устраивает, с другой — она видит, что в их встречах нет никакого намека на романтику или развитие отношений. Но Кьяра считает, что они платят ей за дружбу, и старается не расстраиваться.
Facebook Кьяры Мауе
Женский форум
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