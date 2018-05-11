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Почему в России обручальные кольца носят на правой руке
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Почему в России обручальные кольца носят на правой руке 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В нашей стране принято при заключении брака надевать кольца на безымянный палец правой руки. Разбираемся, почему так.
— Ношение обручальных колец — это хорошая и древняя традиция. Само по себе такое кольцо является проявлением крайней степени доверия. В древности молодожены передавали друг другу кольца — это было символом того, что теперь каждый из них вверяет свою жизнь супругу. Почему именно правая рука? У большинства людей она все-таки является ведущей, поэтому так и сложилась эта традиция, — говорит настоятель храма Всемилостивого спаса в Митино иерей Григорий Геронимус.
Так откуда пошла такая практика? Первыми носить обручальное кольцо таким образом начали еще в Древнем Риме. Римляне считали, что в безымянном пальце есть вена, которая соединяет его напрямую с сердцем. Они называли ее «веной любви» (лат. vena amoris). И когда человек надевал кольцо на этот палец, становилось понятно, что он уже занят. А вот с выбором рук все гораздо проще — правая рука считалась римлянами более счастливой, чем левая.
С тех пор эта традиция закрепилась и пошла по миру. Сейчас обручальные кольца на правой руке носят во многих странах, в том числе в России, Норвегии, Дании, Польше, Португалии и Испании.
А вот традиция носить кольцо на левой руке зародилась сравнительно недавно — примерно в начале XVIII века. Считается, что женщины, надев кольцо на левую ("неосновную") руку, таким образом признавали авторитет своих мужей, которые в те времена не носили колец. Распространена эта практика в основном в англоязычных странах, а также Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Румынии.
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