Почему в оральном сексе царит гендерное неравенство

На мой взгляд, самая здоровая схема отношений в оральном сексе — «ты мне, я тебе». Если мужчина требует минета, он должен быть готов ответить взаимностью и наоборот. Далеко не все разделят эту точку зрения. Стереотип о том, что в оральном сексе мужчина — принимающая сторона, а женщина — дающая, по-прежнему широко распространен.

В исследовании, опубликованном в американском Журнале о человеческой сексуальности в 2016 году отмечается, что около четверти женщин признались, что делали минет, но никогда не получали оральный секс в ответ. Среди мужчин в подобной ситуации оказались лишь 10% опрошенных. Причина гендерного неравенства в оральном сексе не всегда в мужском нежелании, часто женщины сами отказывают себе в этом удовольствии. Вот что сексологи рассказывают об отношении своих клиентов к оральному сексу и проблемах с ним в парах.

Лорел Стейнберг, клинический сексолог, специалист по взаимоотношениям

Большинство женщин и мужчин в парах, которых я лечу, рассматривают оральный секс как приятную часть здоровых сексуальных отношений. Идея «особых правил» — что женщины являются дарителями, а мужчины получателями — устарела. Она несправедлива по отношению к обеим сторонам: мужчины упускают прекрасную возможность доставить удовольствие, а женщины упускают как удовольствие, так и чувство, что ее ценят. Иногда я видел, как некоторые девушки переживают, потому что их партнеры не хотят делать куннилингус из-за запаха или вкуса. Это негативно повлияло на эти отношения и привело к чувству отторжения и низкой самооценке. Я учу пары, что действительно важно иметь в арсенале разнообразные сексуальные действия, чтобы секс не превращался в рутину. Кроме того, поскольку временами пары не могут заниматься вагинальным сексом по разным причинам, оральный секс гарантирует, что у пары всегда будет активная сексуальная жизнь.

Ванесса Марин, сексопатолог, лицензированный психотерапевт

Мы все выбираем свои сексуальные границы. Но я слышу от многих женщин, что они расстроены тем, что их партнер отказывается заниматься оральным сексом из-за предубеждения, что это грубо или странно. Я не думаю, что это приемлемо — негативно отзываться о теле вашего партнера или его желаниях. Пары должны иметь взаимность — это не круто просить своего партнера делать то, что ты не готов делать в ответ.

Стивен Снайдер, сексопатолог, доцент кафедры психиатрии медицинского факультета Icahn

У многих проблемы с идеей «дать» кому-то оральный секс. Эротический ум в корне эгоистичен. Он не совсем понимает идею отдавать. Гораздо лучше думать об оральном сексе, как о своеобразном «приеме». Делайте это только в том случае, если вам это нравится, а не только чтобы просто довести своего партнера до оргазма или услышать их стон. Если вам не хочется этого делать, тогда найдите другой способ заставить их стонать, который вам действительно нравится. Как сексопатолог, я думаю, что идея о том, что любой секс должен автоматически предполагать оральное удовольствие, просто ошибочна. Никто не должен автоматически участвовать в половом акте, который им не нравится. Иногда люди стараются таким образом удовлетворить желания своих партнеров из щедрости. Но это почти всегда ошибка. Со временем она приводит к накоплению негативных чувств и мешает вашему влечению к другому человеку. Лучше придерживаться сексуальных действий, которые вам обоим нравятся.

Кимберли Резник, сертифицированный секс-терапевт, профессор психиатрии

Большинство мужчин, которые ко мне обращаются, заинтересованы в том, чтобы угодить своему партнеру любыми возможными средствами. Они жалуются, что оральный секс — это запрет. Они хотят доставить оральное удовольствие, но женщины не дают этого сделать. Женщины нередко чувствуют неудобство в получении орального секса из-за возможных неприятных запахов их гениталий или веры в то, что оральный секс — это стыдно.

Нагма Кларк, лицензированный сексопатолог

Работая сексопатологом, я заметила, что оральный секс продолжает быть спорной темой среди гетеросексуальных пар. С одной стороны, есть пары, которые считают оральный секс очень важной частью своего сексуального репертуара. С другой стороны, я вижу пары, где один партнер любит оральный секс, а другой нет. От женщин я слышу такие вещи, как «я ненавижу минеты» или «я не глотаю, и он злится, когда я выплевываю», или «минеты только для особых случаев». От мужчин я слышу «она не хочет, чтобы я спускался ниже» или «она расстраивается, когда я спускаюсь ниже, а она не может достичь оргазма». Некоторые скажут: «Это не для меня, я этого не делаю, я никогда этого не делал». Мне очень интересно, как много женщин обеспокоены тем, каковы они на вкус или запах. Это, как правило, основная причина, по которой они не хотят, чтобы партнер делал им куннилингус. Мужчины редко сообщают о каких-либо опасениях о том, как они пахнут или каковы они на вкус! Кроме того, женщины больше, чем мужчины, чувствуют себя обязанными заниматься оральным сексом. Они делают минет, потому что их партнер ожидает от них этого, и они хотят ему угодить. Оральный секс — не обязательный атрибут нормальной половой жизни. Если он есть, причем обоюдный, — превосходно. Если нет и обоих это устраивает — так держать. Этот вид сексуальной активности становится проблемой из-за несовпадения интересов. Единственная возможность ее решить — обсуждение. Мужчина должен понимать, что не вправе принуждать девушку к минету, если она против или он не готов быть взаимным. Женщинам не плохо признать, что наслаждаться куннилингусом им мешают психологические барьеры и незнание собственной анатомии, а не то, что этот вид секса им не подходит.