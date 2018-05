Неделя в цитатах: Селена Гомес о Джастине Бибере, Сергей Безруков о жене и не только

Селена Гомес о Джастине Бибере 25-летняя Селена Гомес выпустила новую песню, которую посвятила болезненным отношениям с 24-летним Джастином Бибером. Слова трека под названием Back to You, кажется, намекают на то, что Селена устала молчать. В твоих силах разбить мое сердце, но оно заживает и бьется для тебя, — поёт Гомес. #BackToYou. Out May 10th, part of the @13ReasonsWhy S2 soundtrack. I’m so excited for you guys to hear it❣️ A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on May 1, 2018 at 9:03am PDT Дженна Деван Когда мы встретились на съемочной площадке фильма «Шаг вперед», у нас у обоих было ощущение, что мы знаем друг друга вечность. Теперь, вне зависимости от того, что мы делаем, мы остаемся друзьями. Я думаю, это никогда не изменится, несмотря ни на что. Сергей Безруков о жене в программе GazLive Я не ругаюсь с женой. У нас замечательные и хорошие отношения. Знаешь, когда совпадает всё — и душа и тело. Есть момент обсуждения многих вещей. Есть, конечно, какие-то расхождения, но их на самом деле их очень мало. И это уже вкусовые вещи.

Кендалл Дженнер о беременности Кайли Это, конечно, немного странно, что моя младшая сестра родила ребёнка раньше меня. Я не ожидала, что всё произойдёт именно так. Но это замечательно. Эмили Ратажковски о браке Модель рассказала журналу Marie Claire о критике со стороны поклонников, после того как она вышла замуж за Себастьяна Бир-Маккларда всего через три месяца отношений. Когда я вышла замуж, люди стали делать прогнозы относительно того, сколько продлится мой брак. Они отводили нам три недели. Никто всерьез не воспринимает женщин и их выбор, особенно если эти женщины для них специфичны и выходят замуж не так, как это принято, а нетрадиционным образом.

Фотография: Legion-Media Себастьян Бир-Макклард и Эмили Ратажковски

Жена Харви Вайнштейна Джорджина Чапман о харассменте Я была настолько унижена и сломлена, что даже не могла выходить на улицу… На днях поднималась по лестнице и остановилась, будто дыхание перехватило… У меня бывают минуты ярости, замешательства и потери доверия. А бывает, я просто плачу, думая о детях. Какой будет их жизнь после всего произошедшего? Ким Кардашьян об отношениях Хлое и Тристана Я всегда болею за неё [Хлое]. Я всегда болею за любовь. Я всегда болею за семью.

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон