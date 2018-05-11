Пожилой мужчина женится на молодой женщине, есть только послушай, что произошло в первую брачную ночь!

85-летний Берт женится на прекрасной 25-летней Сильвии.

Поскольку ее новый муж так стар, Сильвия решает, что после их свадьбы у нее и Берта должны быть отдельные спальни. Это лучше сделать, потому что молодая жена обеспокоена тем, чтобы ее пожилой муж не перенапрягался, если они проведут всю ночь вместе.

После свадебного торжества Сильвия готовится ко сну и ожидает стук в дверь.

Конечно, в дверь постучли, она открылась, и там стоял Берт, ее 85-летний жених, готовый к действию. Они провели ночь вместе, Берт уходит от своей невесты, и Сильвия готовится идти спать.

Через несколько минут, девушка снова слышит стук в дверь своей спальни, и это Берт. И снова он готов к любовным утехам. Сильвия была несколько удивлена, но согласилась на это. Когда молодожены закончили, Берт поцеловал свою невесту, пожелал ей спокойной ночи и ушел.

Сильвия собирается снова ложиться спать, но…ага, вы догадались — Берт снова вернулся, постучав в дверь и свежий, как 25-летний юноша, готовый к любви. И, еще раз они наслаждаются друг другом.

Но, когда Берт снова собирается уходить, его молодая невеста говорит ему: «Я очень впечатлена тем, что в твоем возрасте ты можешь делать это хорошо и так часто. Я была с мужчинами гораздо моложе тебя, которые были хороши только один раз. Ты действительно отличный любовник, Берт.»

Берт, несколько смущенный, поворачивается к Сильвии и говорит: «Ты имеешь в виду, что я уже был здесь?»