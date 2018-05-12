Гнать или отбивать? Как быть, если ты влюбилась в женатого

Давай оставим мораль: «Хорошо это или плохо?» — или что-то из серии «Поставь себя на место его жены, каково бы было тебе?». Прежде всего посмотрим на возможные варианты развития таких отношений: оставить все как есть; пытаться развести его с женой; разорвать отношения и искать новую любовь. Подумай, что из этого наиболее реально и устроит ли тебя такой расклад. Следующий шаг — разобраться, какова настоящая причина таких отношений. Действительно ли это любовь или что-то другое?

Зачем это тебе?

Подойдем к этому вопросу с холодной головой. Только так можно выявить истинную причину. Поэтому выключим режим «романтические мечтания» и посмотрим на эти отношения со стороны психологии. Многие девушки влюбляются в женатых мужчин не только потому, что сердцу не прикажешь. За этим могут стоять совершенно другие вещи, которые не сразу кажутся явными.

Самоутверждение

Некоторые женщины выбирают в партнеры женатых мужчин, потому что не уверены в себе. Принцип такой: для того чтобы поверить в собственную привлекательность, требуется конкуренция с другой женщиной. Это такой способ самоутверждения: «У него есть женщина, а он выбрал меня», «Такой опытный мужчина обратил на меня внимание». Попробуй представить на месте возлюбленного другого мужчину со штампом в паспорте. Если получилось, то это повод задуматься, а так ли сильны чувства и есть ли они вообще.

Адреналин

Иногда роман с женатым мужчиной заводят те, кому нравится адреналин: тайные встречи и постоянное чувство, что вас могут застать вместе. Ответь себе на вопрос: а что будет, если он решит уйти из семьи к тебе? Не пропадет ли захватывающее чувство, вызываемое выбросом адреналина, а вместе с этим и все остальное?

Страх перед серьезными отношениями

Возможно, по каким-то причинам серьезные отношения пугают тебя, а роман с женатым является некой гарантией «безопасности». Ведь подсознательно ты можешь чувствовать, что серьезными эти отношения никогда не станут. А твой страх перед сильными чувствами может просто не осознаваться. Прислушайся к себе: если бы он развелся с женой, ты бы почувствовала себя по-настоящему счастливой?

Сходство с отцом

В подобных романах девушек может привлекать сходство избранника с отцом. Особенно когда есть значительная разница в возрасте. Так бывает, если в детстве девочка ощущала незащищенность или нехватку отца. Роман с состоявшимся мужчиной — это способ почувствовать себя слабой и защищенной.

Зачем это ему?

Важно разобраться не только в своих чувствах, но и понять, зачем ему эти отношения.

Сексуальная фантазия для несвободных

Это может быть его сексуальной фантазией. Претворяя ее в жизнь, он чувствует, что нарушает некий запрет, а это его возбуждает и будоражит.

Ищет эмоциональную связь

Достаточно часто причиной такого поведения становится ослабление эмоциональной связи или ее отсутствие между ним и женой. Он может искать в ваших отношениях, например, нежность и заботу. Но это не значит, что его семья отойдет на второй план.

Поднимает самооценку

Он показывает себя с более выгодной стороны. И, конечно, этим вызывает твое восхищение. Мужчина всегда ищет способы повысить свою самооценку, особенно если дома он этого недополучает.

Иллюзия выбора

Ваши отношения для него — это способ уйти от реальности. Убежать от осмысления того, что он в некой клетке семейных уз. Это дает ему почувствовать свободу и то, что он все еще волен сделать другой выбор.

Оцени ситуацию

И последний шаг — проанализируй все вышесказанное:

Какой вариант развития ваших отношений тебя устроит? Готова ли ты к этому? Каковы истинные причины таких отношений? Разговоры с возлюбленным о вашем будущем — не самый верный способ. Большинство мужчин теряются в ответе, потому что сами не знают, как поступить. Поэтому ориентируйся только на себя и на свои ощущения. Подумай о том, какой исход событий ты видишь, и оцени все его последствия. Здесь важно реально отдавать себе отчет в том, к чему это может привести. Не забывай, что женатый мужчина — человек, связанный определенными обязательствами перед семьей, особенно если есть дети. В таких отношениях присутствует большая вероятность того, что разговоры о его семье так или иначе, но будут присутствовать в вашей жизни.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK