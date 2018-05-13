Эксклюзив PEOPLETALK: у Виктории Дайнеко новый парень!

Вчера Вика Дайнеко (31) отпраздновала свой день рождения девичником в люксе отеля.

Среди гостей были только подруги певицы, но, как нам рассказала одна из них, один мужчина все-таки присутствовал на вечеринке, и это был новый молодой человек Вики.

PEOPLETALK выяснил: вместе они не так давно, и он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Сама певица комментариев пока не дает.

Кстати, недавно в Сети появились слухи о примирении Виктории и ее бывшего мужа музыканта Дмитрия Клеймана (23). Все потому, что Вика выложила в Stories в Instagram видео, на котором Клейман гуляет с коляской с их общей дочерью Лидой. Но, похоже, певица все-таки готова идти дальше.

Напомним, Дайнеко и Клейман официально развелись в сентябре 2017 года, причина их расставания неизвестна, но Вика как-то намекнула в соцсетях, что дело в неверности барабанщика.

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