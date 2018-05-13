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Эксклюзив PEOPLETALK: у Виктории Дайнеко новый парень!
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Эксклюзив PEOPLETALK: у Виктории Дайнеко новый парень! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Вчера Вика Дайнеко (31) отпраздновала свой день рождения девичником в люксе отеля.
Среди гостей были только подруги певицы, но, как нам рассказала одна из них, один мужчина все-таки присутствовал на вечеринке, и это был новый молодой человек Вики.
PEOPLETALK выяснил: вместе они не так давно, и он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Сама певица комментариев пока не дает.
Кстати, недавно в Сети появились слухи о примирении Виктории и ее бывшего мужа музыканта Дмитрия Клеймана (23). Все потому, что Вика выложила в Stories в Instagram видео, на котором Клейман гуляет с коляской с их общей дочерью Лидой. Но, похоже, певица все-таки готова идти дальше.
Напомним, Дайнеко и Клейман официально развелись в сентябре 2017 года, причина их расставания неизвестна, но Вика как-то намекнула в соцсетях, что дело в неверности барабанщика.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eksklyuziv-peopletalk-u-viktorii-dajneko-novyj-paren/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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