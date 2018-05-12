В свой день рождения Виктория Дайнеко не против побывать на мальчишнике

Виктория Дайнеко в преддверии своего 31-летия опубликовала озорной фотоснимок из лифта и рассказала о предвкушении праздника. Певица отметила, что отлично знает, как организовать девичник, и даже хочет посвятить этой теме серию постов в Инстаграме. Однако она призналась, что празднование дня рождения в компании подруг вполне может превратиться в мальчишник.

Виктория Дайнеко находится в статусе свободной женщины, и пока, по всей видимости, на горизонте нет того единственного мужчины, которого она бы смогла представить обществу. Одинокая артистка вполне может позволить себе общение с противоположным полом, а поэтому без стеснения рассказала своим подписчикам о возможных планах на грядущий день рождения. Певица отметила, что планирует отметить праздник в компании подруг, но не исключает возможности появления мужчин и, как следствие, плавного перетекания девичника в мальчишник. «Девочки! Я вас теперь жду ещё сильнее. А мальчики, все зависит от ваших предложений на вечер, может быть он резко закончится мальчишником, я не против!»

Фанатов Дайнеко удивило, что изначально она рассматривает лишь женский состав, ведь представители сильного пола отлично разбавили бы обстановку и внесли много позитива в торжество. Поэтому они предложили артистке не ждать никаких предложений и сразу пригласить друзей на вечеринку. Преданные поклонники понадеялись, что среди приглашенных мужчин Виктория наконец-то найдет своего избранника. «Да устройте сразу девичнико-мальчишник!» «Без мужиков скучно, скорее всего исход будет, как вы и описали» «Ну вы уж загнули с мальчишником то, прям вот одни мужчины что ли будут?» «Так девичник или мальчишник? Вы уж определитесь, вроде сказали, что это отдых от мужчин, а потом так резко мальчишник!» «Вы же мать! Какой мальчишник? Должна быть середина!»

Поклонники жалеют одинокую певицу и желают ей быстрее обрести крепкую любовь. Они надеются, что их любимица все же сможет похвастаться долгими отношениями и не будет переживать очередной развод. Кстати, бывший супруг характеризует Викторию не как милую и добрую женщину, а считает её настоящим тираном.

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