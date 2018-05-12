The Weeknd и Белла Хадид провели ночь вместе 

Папарацци наконец-то удалось документально подтвердить, что The и Белла Хадид (Bella) снова вместе. Инсайдеры также утверждают, что парочка вместе покинула закрытую вечеринку Magnum. «Белла попросила Эйбела поехать к ней. Она весь вечер что-то нежно шептала ему на ушко. Кажется, они уже не скрывают свои отношения, целуясь на виду у сотен людей» Напомним, что еще на фестивале «Коачелла» Эйбел и Белла были замечены вместе. Тем не менее, Хадид всё отрицала и даже писала в соц. сетях, что на фотографиях не она, а какая-то другая девушка. Но теперь то мы знаем, что это было лишь для отвода глаз. Слава Каннам, которые уже не первую пару наводят на романтический лад!