Секс в браке: когда количество заменяется качеством

Рано или поздно в семейной жизни наступает момент, когда вы понимаете, что выражение «спать вместе» приобретает для вас с мужем буквальный смысл. Вы действительно в основном спите вместе, и не более того. Но секс, как и хорошее вино, с годами супружества не только не выдыхается, а при желании может приносить даже больше удовлетворения, чем в юности.

Почувствуйте разницу

Будем откровенны: даже супружеская неверность, рождение детей, бытовые сложности и смертельная усталость не так губительны для сексуального влечения, как рутина и привычка. Годами вы занимаетесь сексом в одной-единственной любимой позе, лежа на левом боку и глядя в стенку, оклеенную обоями в полоску. Вы настолько привыкли к этой позе и полоскам, что вам даже не приходит в голову сделать что-то иначе. Как только вы с мужем дотрагиваетесь друг до друга, тело само собой принимает привычное положение.

Если вы хотите, чтобы даже после многих лет брака секс оставлял ощущение новизны, запомните самое главное правило: нужно бороться с привычками. Если вы всегда занимаетесь сексом в миссионерской позиции, попробуйте позу «женщина сверху». Если вы всегда делаете это медленно и нежно, попробуйте быстро и страстно. Если вы всегда достигаете оргазма первой, попробуйте сдерживаться. Словом, сознательно старайтесь делать все не так, как обычно. Знайте, что вам будет сложно. Ваше собственное тело будет требовать от вас привычного положения и бунтовать против нововведений. Не поддавайтесь! Запретите себе заниматься сексом, лежа на левом боку и глядя на полосатые обои. Если вы очень боитесь перемен, для начала хотя бы перевернитесь на правый бок.

В иллюстрированных изданиях Камасутры можно найти множество акробатических позиций, но на самом деле существует всего 5–6 основных поз, все остальное — это просто их вариации. И чтобы внести свежую струю в супружеский секс, совсем не обязательно принимать акробатические позы. Достаточно минимальных, очень простых изменений.

Вам нравится позиция «женщина сверху»? Попробуйте повернуться к мужчине спиной. Так вы сможете опираться руками о его ноги, а знаменитая точка «джи» в таком положении стимулируется даже лучше, чем в классическом.

Вы практически никогда не достигаете оргазма в миссионерской позиции? Если физическая подготовка позволяет, попробуйте сделать так: пусть мужчина встанет на колени перед вами, а вы положите ноги ему на плечи. Не пугайтесь, это не так сложно, как кажется. И проникновение будет очень глубоким.

У вас катастрофически нет времени и секс всегда бывает очень быстрым? Попробуйте делать это не в постели (быстрый секс в постели подразумевает, что вам лень потратить на него больше времени и сил), а в ванной, стоя под душем (и секс уже превращается в необычное, спонтанное приключение).

Не гонитесь за количеством

Допустим, вы знаете, что для здоровья идеально заниматься сексом два раза в неделю. Вы всеми силами стремитесь приблизить свою собственную семейную жизнь к этому идеальному показателю и очень переживаете, если у вас это не получается. Как быть? Забудьте об идеальном количестве половых актов в неделю. У каждого свой идеал. И если вас и вашего мужа вполне устраивает один раз в месяц, то пусть так оно и будет.

Еще одно очень важное правило заключается в том, чтобы заниматься сексом только тогда, когда вам этого действительно хочется, а не тогда, когда вы понимаете, что уже пора бы. А то неудобно в самом деле, прошлый раз был уже почти 10 дней назад. Если у вас нет времени, или желания, или сил, просто отдохните. Ложитесь спать, почитайте книжку. Вымученный секс не доставит вам большого удовольствия.

Чем сильнее вы возбуждены, тем острее ощущения, и наоборот. А значит, не гонитесь за количеством. Секс не имеет ничего общего с математикой, не забывайте об этом.

Будьте собой и получайте удовольствие

Когда вам было двадцать, вы познакомились с мужчиной, влюбились и вышли за него замуж, вам было совершенно все равно, выспитесь ли вы ночью и назначены ли на утро какие-то важные встречи. С возрастом, началом карьеры и созданием семьи времени на удовольствия становится меньше, а полноценный ночной сон делается не менее важными, чем секс. Такова жизнь, и тут совершенно нечего стесняться. Страстный роман с бессонными ночами может случиться в любом возрасте, но этот праздник не может длиться вечно. Должны быть периоды, когда мы отдыхаем и восстанавливаем эмоциональное равновесие. Иногда секса нужно больше, чем обычно, а иногда эротические удовольствия отходят на второй план. И во время этого затишья самое главное — не отдаляться друг от друга.

Полет фантазии

Многие люди фантазируют практически каждый раз, когда занимаются любовью. Но мало кто решается открыто признаться в этом партнеру, и уж совсем единицы позволяют себе совместно реализовать «непристойные» мечты в действительности. Хотя ничего непристойного в том, что может доставить наслаждение двоим любящим людям, нет и быть не может. Почему, выбирая мебель, продумывая, как обновить интерьер, мы проявляем чудеса изобретательности, а такую важную сферу супружеской жизни, как интимные отношения, позволяем себе превращать в скучный ритуал?

Нельзя, чтобы из моногамных отношения превращались в монотонные! Самой эрогенной зоной психологи и сексологи давно уже признали мозг, поэтому именно фантазии помогают нам возбудиться и дарят более интенсивные и яркие сексуальные ощущения.

Заметив вашу готовность к откровениям и сексуальным экспериментам, муж наверняка отзовется и поделится с вами своими эротическими фантазиями. Настройтесь на приключение, и всплеск адреналина вам гарантирован.