Курортный роман Кендалл Дженнер

Вчера-летняя американская топ-модель Кендалл Дженнер была замечена в компании Джордана Барретта на берегу лазурного океана в Каннах. После того, как фотографии молодых людей выложили в сеть, многие стали задаваться вопросом: встречаются ли они или же это была просто дружеская встреча?

Пара отдыхала, веселилась на берегу и грелась на солнышке, всё бы ничего, если бы они случайно не оказались слишком близко друг к другу, когда начали что-то увлечённо рассматривать на экране мобильного телефона. И хоть молодые люди до сих пор не объявляли о своих взаимоотношениях, многие заметили, что они откровенно флиртовали друг с другом.

Напомним, что летом прошлого года Джордан встречался с моделью Беллой Хадид , с которой также был замечен в Каннах, где они весело проводили время, неужели история повторяется? Однако, стоит отметить, что Белла немного остерегалась Джордана, поскольку знала о его частых любовных похождениях и громких расставаниях, которые в основном были с представительницами звездных семей.

Возможно именно поэтому Кендалл не спешит объявлять себя парой с Джорданом. Нам остаётся лишь ждать дальнейших новостей от молодых людей.