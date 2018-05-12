Ещё
Курортный роман Кендалл Дженнер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Курортный роман Кендалл Дженнер 

Popcake.tv 55 минут назад
Фото: Popcake.tv
Вчера-летняя американская топ-модель Кендалл Дженнер была замечена в компании Джордана Барретта на берегу лазурного океана в Каннах. После того, как фотографии молодых людей выложили в сеть, многие стали задаваться вопросом: встречаются ли они или же это была просто дружеская встреча?
Пара отдыхала, веселилась на берегу и грелась на солнышке, всё бы ничего, если бы они случайно не оказались слишком близко друг к другу, когда начали что-то увлечённо рассматривать на экране мобильного телефона. И хоть молодые люди до сих пор не объявляли о своих взаимоотношениях, многие заметили, что они откровенно флиртовали друг с другом.
Напомним, что летом прошлого года Джордан встречался с моделью Беллой Хадид, с которой также был замечен в Каннах, где они весело проводили время, неужели история повторяется? Однако, стоит отметить, что Белла немного остерегалась Джордана, поскольку знала о его частых любовных похождениях и громких расставаниях, которые в основном были с представительницами звездных семей.
Возможно именно поэтому Кендалл не спешит объявлять себя парой с Джорданом. Нам остаётся лишь ждать дальнейших новостей от молодых людей.
Popcake.tv: последние новости
The Weeknd и Белла Хадид провели ночь вместе Ариана гранде рассталась со своим бойфрендом. Джастин Бибер согласен пойти на «Met Gala» с Селеной Гомес
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звездные родственники, которых стыдно показать60
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей3
Все напоказ: бесстыдные купальники звезд11
Названы песни, которые слушают психопаты13
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе253
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение