Как перестать ссориться с мужем?

Молодые женщины в наше время совершают настоящую революцию. Они учатся выстраивать с партнером совершенно новые отношения, построенные на дружбе, уважении и готовности к диалогу. Все это непросто — потому что воспитывались мы в большинстве случаев на другом примере.

Не берем в расчет те немногие семьи, в которых родители жили душа в душу и заложили в дочери основы для абсолютно здоровых отношений в семье, — это, увы, скорее исключение. А чаще всего наши матери жили по законам, которые, как они объясняли, только и работают с мужчинами.

Принципы «кнута и пряника», постоянной актерской игры, легкой манипуляции — все, что угодно, только не искренность и не открытость. Считалось, что из-за проявления этих качеств мужчина попросту охладеет.

«Нужно смолчать и стерпеть», — постоянно слышим мы от женщин старшего поколения. И, казалось бы, можно воспринимать это как нотки патриархального общества, которое так изменилось в последнее время, но нет — наши мамы были ничуть не менее феминизированы.

Просто они считали мужчин существами совсем с другой планеты. Теми, с кем можно жить только в противостоянии.

Поэтому «смолчать и стерпеть» чередовалось с нарочитыми показательными порками в виде громких скандалов — якобы именно так мужчину можно было заставить, наконец, что-то сделать. Все это так печально знакомо, правда?

Помните, что вы — не враги. Верьте, что ваш партнер готов сделать все, чтобы вам было спокойно и комфортно. И просто подскажите ему, что делать.

Но что в итоге? Отсутствие дружбы между женой и мужем, желание скрытничать, неприязнь из-за постоянных негативных эмоций. Молодые пары часто переносят в свою жизнь ту модель, которую видели у своих родителей. Однако времена другие, и смутно ощущается, что у кого-то все происходит иначе, лучше и приятнее. И верно ощущается. Оттого и разбегаются так быстро новоиспеченные молодожены, забыв вечную истину, что семья — это труд. Впрочем, под этим «трудом» девушки часто понимают многочасовые выяснения отношений на крайне негативной ноте, что тоже неверно.

Иду на грозу

Совет «побольше разговаривать и стараться понимать друг друга» — по-прежнему хорош и актуален. Однако он все хуже понимается и реализуется парами — возможно, из-за затасканности формулировки. А если другими словами, то главное, что в любой неприятной ситуации стоит сделать обеим сторонам — включить паузу и вспомнить, для чего вы решили быть вместе. Нет, не ради бытового удобства и воспитания детей. В первую очередь для того, чтобы делать друг друга счастливыми, и потому, что вы счастливее вместе, чем поодиночке. А что нужно для счастья? Самое основное — спокойствие и комфорт.

Что ж, вот она, ссора, и этот самый комфорт нарушен. Так зачем же усугублять? Задайте себе вопрос: «Что прямо сейчас может сделать мой партнер, чтобы я перестала так сильно злиться и переживать?» Сформулируйте, что именно вас не устраивает.

Скажите об этом. Причем не в обвиняющей форме, а начав фразу так: «Если честно, меня очень расстраивает, что ты… (не моешь посуду/не разбираешься в астрономии/редко говоришь мне, что я красивая). Как думаешь, что мы можем с этим сделать?»

Правильный тон и формулировка смогут превратить любое ваше недовольство в нормальный здоровый диалог, в котором захочется найти мирное решение. Помните, что вы — не враги. Верьте, что ваш партнер готов сделать все, чтобы вам было спокойно и комфортно. И просто подскажите ему, что делать.

Важно правильно анализировать и собственные чувства. Сначала поймите, из-за чего злитесь. Быть может, источник вовсе не в партнере, а в ваших ожиданиях, о которых ему попросту может быть неизвестно. Например, он среагировал не так, как вам бы хотелось. Что ж, помните, что все люди разные. Проверьте также свои чувства и на банальный эгоизм — не игнорируете ли вы его желания ради собственных?

Замолчите, вдохните и — насколько это возможно — спокойным голосом скажите: «Извини, мне нужно успокоиться/побыть одной/ пройтись». И — эвакуируйтесь с места схватки как можно быстрее!

Все мы живые люди. Бывают тяжелые дни, когда накапливаются усталость и раздражение на весь окружающий мир. И начинает казаться, что партнер все делает не так. Успейте «поймать себя за хвост», осознайте, что на вас влияет усталость и это преходящее состояние. Объясните партнеру, что сегодня вы немного не в форме, доверьтесь ему. И опять же — подумайте, что бы он мог сделать, чтобы вам стало лучше. Просто оставить вас в покое на пару часов? Вежливо попросите его об этом. Чтобы обнял и сказал что-то хорошее? Скажите — он с удовольствием это сделает. А еще — оценит ваше умение держать себя в руках, искренность и доверие к нему.

Выходим из пике

Но что делать, если ссора уже произошла, была неприятной, и вот он, тот момент, когда вы стоите и кричите друг на друга, и все, что написано выше, не сработало? Что ж, для начала просто остановитесь. Скажите себе, что вы сейчас абсолютно не в форме, чтобы анализировать происходящее.

Замолчите, вдохните и — насколько это возможно — спокойным голосом скажите: «Извини, мне нужно успокоиться/побыть одной/пройтись». И — эвакуируйтесь с места схватки как можно быстрее! Нет, партнер не будет гнаться за вами и требовать продолжения, мужчины никогда не бывают сторонниками долгих ссор. Поверьте, он уже давно мечтает о минуте затишья, чтобы успокоиться и не наговорить лишнего.

Итак, разбегитесь по углам. Помолчите. И потом обязательно миритесь — и абсолютно неважно, кто придет первым. Если наговорили грубостей — извинитесь. Если били по больному месту — крайне важно обстоятельно в спокойной обстановке объяснить, что вы так не считаете и сказали это со зла.

И, конечно, вы имеете полное право попросить у партнера объяснить и его обидные слова. Только не превращайте это в новую ссору. И в завершение вернитесь к пункту «что мы можем сделать друг для друга прямо сейчас, чтобы стало лучше?». Если вы обижаетесь друг на друга из-за какой-то ситуации, обязательно попробуйте встать на место партнера.

Подумайте, что бы чувствовали вы и чего бы ждали от партнера. Чаще используйте фразы «я понимаю, о чем ты», «спасибо за поддержку», «сделай это, пожалуйста, когда тебе будет удобно».

В хороших отношениях партнеры должны научиться держать очень сложное, но важное равновесие — с одной стороны, им придется добиться глубокого понимания друг друга, максимальной открытости и искренности. С другой — оба должны постоянно крепко держать себя в руках, чтобы в любой ситуации следить за своей интонацией, подобранными словами, формулировками.

И убеждаться, что партнер правильно понял ваши слова и поступки. Кстати, не лишним будет интересоваться у партнера, что именно он имел в виду, если сомневаетесь, или — почему поступил так, а не иначе. Возможно, вы придумали себе одну мотивацию, не всегда приятную, а он на самом деле действительно хотел как лучше. Такое балансирование непросто, но его можно наработать.

Поэтому особенно важны первые месяцы вашего общения. От них зависит, как вы выстроите отношения. Но если вы уже женаты, давно живете вместе и хотите кардинально изменить ваш стиль общения — не стесняйтесь обратиться к семейному психологу, который поэтапно поможет переосмыслить привычные алгоритмы реагирования и подготовить к новым.

В сложных ситуациях всегда напоминайте себе, что любите этого человека, хотите быть с ним как можно дольше и собираетесь сделать его счастливым. А он — искренне хочет сделать счастливой вас. После таких мыслей как минимум ваша интонация изменится, а разрешить конфликт станет намного проще.