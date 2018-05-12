Как строить отношения, в которых есть место независимости?

Отношения могут быть источником силы или, наоборот, эмоционально опустошать. Чтобы получать удовольствие, жить с радостью, нужно, чтобы в отношениях было комфортно, уютно, спокойно и безопасно. Это возможно в том случае, если партнеры нашли баланс между глубокой связью друг с другом и сохранением личной независимости. Если есть перевес в одну или другую сторону, отношения вряд ли можно назвать счастливыми и прочными.

Созависимость

С чрезмерной независимостью все проще и понятнее. Это явление, когда один или оба партнера не слишком сильно привязаны друг к другу и имеют собственные отдельные жизни за пределами отношений. Приоритетом являются собственные желания и цели. В какой-то момент отношения становятся все менее ценными и сходят на нет.

А с привязанностью все сложнее, потому что не всегда можно понять, когда любовь и поиск компромиссов переходят в созависимость. Созависимый партнер нуждается в другом для того, чтобы «залатать психологические дыры». В таких отношениях уверенность в себе, хорошее самочувствие идут не изнутри, а зависят от поведения второго партнера. Чаще всего это бывает в том случае, если один или оба родителя в вашей семье были чересчур требовательными, вспыльчивыми, агрессивными, ненадежными и т. д. В этом случае в подсознании рождается понимание, что близкий человек должен быть именно таким, ведь других примеров у нас не было.

Симптомы созависимых отношений:

отсутствие или недостаток личных границ желание угодить другому неадекватная реакция сложности с обсуждением проблем манипуляции контроль обвинения низкая самооценка у одного или обоих партнеров отсутствие или недостаток интересов за пределами отношений.

В таких отношениях мало места для личностного роста, зато много чувства обиды и стыда. Партнеры часто срываются друг на друга, потом также бурно примиряются, нередко с помощью секса. Психологи называют созависимые отношения нездоровыми и рекомендуют выходить из них, не затягивая.

Отсутствие баланса

Где грань между компромиссом, заботой о партнере и созависимостью? Проследите за вашими отношениями и признайтесь себе, приходится ли вам отказываться от своих интересов и любимых занятий из-за того, что партнер выбирает для вас другое времяпрепровождение? Бывает ли так, что вы боитесь сказать о своих желаниях? Приходится ли вам постоянно подстраиваться, не получая такого же со стороны партнера? Случается ли так, что вы хотите обсудить проблему в отношениях, а партнер либо уходит от темы, либо раздражается? Боитесь ли вы, что ваша новая стрижка, смена имиджа, татуировка и т. д. приведут к скандалу?

Если вы ответили «да», то стоит серьезно задуматься над тем, что вас держит в этих отношениях.

Свобода в отношениях

Отношения, основанные на доверии, эмоциональной связи и здоровой дозе независимости имеют намного больше шансов на то, что продлятся долго, чем созависимые.

Независимость в отношениях подразумевает, что вы цените партнера, понимаете его, но в то же время не теряете себя.

К характеристикам таких отношений можно отнести:

Здоровые границы Умение слушать и слышать друг друга Время для личных интересов Открытость для диалога Понимание своей ответственности за свое поведение и реакции Создание безопасной обстановки в отношениях Поддержку друг друга Уверенность в себе у обоих партнеров.

В отношениях важно не бояться быть уязвимым, открываться партнеру, но понимать, что жизнь не ограничивается вашей парой.

Как построить такие отношения?

Психологи говорят о том, что основа здоровых отношений — осознанность. Причем с самого начала. Не стоит строить иллюзий по поводу партнера, ждать, что со временем он изменится. Не вступайте в отношения только для того, чтобы не жить в одиночестве, или для того, чтобы поднять свою самооценку. Это заведомо проигрышный путь.

Чтобы построить качественные отношения с другим человеком, для начала нужно хорошо знать себя. Американский психотерапевт Шэрон Мартин советует в отношениях:

Говорить «нет», если вы чего-то не хотите Не бояться говорить открыто о своих желаниях Иметь собственные цели Проводить время со своими друзьями и семьей Знать, какие у вас приоритеты и ценности в жизни Находить время на хобби и интересы Не прятаться за другими Не принижать себя.

И позволять партнеру делать то же самое. Это позволит обоим чувствовать себя свободно, но в то же время понимать, что есть поддержка.

Золотая середина

В созависимых отношениях принятие даже личных решений зависит от мнения партнера. А в здоровых, основанных на независимости отношениях сначала вы должны заглянуть внутрь себя, получить собственное одобрение, а потом выслушать мнение других и принять его или нет — по собственному усмотрению.

Если вы боитесь пойти на встречу с друзьями, заняться новым хобби, поменять работу из-за того, что партнер будет ругаться и осуждать, со временем отношения умрут. Точно так же нужно здраво оценить, не «душите» ли вы партнера, не перекрываете ли ему кислород в его желаниях.

Отношения — это баланс между независимостью, когда мы думаем только о себе и своих нуждах, и зависимостью как желанием быть рядом с партнером, иметь рядом плечо и «тыл». В этом случае мы ценим близость, но не теряем себя как личность.