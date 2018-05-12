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Невеста сделала лучший подарок своему отцу. Концовка — блеск!
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Невеста сделала лучший подарок своему отцу. Концовка — блеск! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Невеста поцеловала отца и положила что-то ему в руку. Всем в зале стало очень интересно, что же девушка передала папе. Мужчина почувствовал, что все гости смотрят на него в ожидании, когда он раскроет эту тайну или скажет хоть что-нибудь.
Тогда он улыбнулся и объявил:
— Дамы и господа! Сегодня счастливейший день в моей жизни!
После этих слов он поднял руку, демонстрируя подарок дочери, и продолжил:
— Моя девочка наконец-то вернула мне мою кредитку!
Зал взорвался смехом!
Смеялись все, КРОМЕ ЖЕНИХА…
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Женский форум
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