Невеста сделала лучший подарок своему отцу. Концовка — блеск!

Невеста поцеловала отца и положила что-то ему в руку. Всем в зале стало очень интересно, что же девушка передала папе. Мужчина почувствовал, что все гости смотрят на него в ожидании, когда он раскроет эту тайну или скажет хоть что-нибудь.

Тогда он улыбнулся и объявил:

— Дамы и господа! Сегодня счастливейший день в моей жизни!

После этих слов он поднял руку, демонстрируя подарок дочери, и продолжил:

— Моя девочка наконец-то вернула мне мою кредитку!

Зал взорвался смехом!

Смеялись все, КРОМЕ ЖЕНИХА…