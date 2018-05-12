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Анна Седокова обратилась к мужчинам
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Анна Седокова обратилась к мужчинам 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Анна Седокова рассказала читателям, что она хочет получить от мужчины и почему не собирается за него бороться.
Анна заметила, что хочет любить и растворяться в этом чувстве, смотреть на мужчину снизу-вверх. Девушка хочет заботиться о детях, дарить свою заботу, всегда находиться рядом и совершать «женские» поступки, а взамен наслаждаться настоящими мужскими жестами.
"Скучаю по цветам от незнакомцев и тем самым плюшевым медведям и романтичным запискам, по первым шагам и сумасшедшим признаниям. Не молчите!" — призвала к действиям всех мужчин певица. Седокова пообещала, что девушки будут исправляться и благодарить сильный пол за красивые жесты, как только к ним вернутся сильные, смелые и решительные мужчины.
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