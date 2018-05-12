Буланова подтвердила свой развод с футболистом Радимовым

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова подтвердила информацию о своем разводе с бывшим полузащитником сборной России по футболу Владиславом Радимовым

"Меня перестали устраивать отношения. Я долго терпела, а потом поняла, что больше так жить не хочу", — рассказала певица в студии программы «Секрет на миллион».

Буланова также подчеркнула, что все еще живет с Радимовым в одной квартире

"Мне кажется сейчас, когда мы развелись, отношения даже стали лучше. Потому что, если раньше было недоверие, то сейчас спокойно: «Делай что хочешь». Какие-то стычки, даже на бытовые темы, вообще перестали существовать", — добавила она.