Ещё
Буланова подтвердила свой развод с футболистом Радимовым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Буланова подтвердила свой развод с футболистом Радимовым 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова подтвердила информацию о своем разводе с бывшим полузащитником сборной России по футболу Владиславом Радимовым.
"Меня перестали устраивать отношения. Я долго терпела, а потом поняла, что больше так жить не хочу", — рассказала певица в студии программы «Секрет на миллион».
Буланова также подчеркнула, что все еще живет с Радимовым в одной квартире
"Мне кажется сейчас, когда мы развелись, отношения даже стали лучше. Потому что, если раньше было недоверие, то сейчас спокойно: «Делай что хочешь». Какие-то стычки, даже на бытовые темы, вообще перестали существовать", — добавила она.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина рассказала о разводе с боблеистом Алексеем Зайцевым.
Газета.Ru: последние новости
Путин поздравил Ирину Купченко с юбилеем и наступающим 8 Марта Российским школьникам проведут уроки об ипотеке и кредитах Петербуржец осужден на год за попытку отобрать чихуахуа у бывшей жены
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара7
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников29
Страшнее и страшнее: звезды, которые уродуют себя7
Муж Саши Савельевой ошеломлен ее фото в бикини13
Почему в оральном сексе царит гендерное неравенство6
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение