Буланова подтвердила свой развод с футболистом Радимовым 

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова подтвердила информацию о своем разводе с бывшим полузащитником сборной России по футболу Владиславом Радимовым.
"Меня перестали устраивать отношения. Я долго терпела, а потом поняла, что больше так жить не хочу", — рассказала певица в студии программы «Секрет на миллион».
Буланова также подчеркнула, что все еще живет с Радимовым в одной квартире
"Мне кажется сейчас, когда мы развелись, отношения даже стали лучше. Потому что, если раньше было недоверие, то сейчас спокойно: «Делай что хочешь». Какие-то стычки, даже на бытовые темы, вообще перестали существовать", — добавила она.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина рассказала о разводе с боблеистом Алексеем Зайцевым.