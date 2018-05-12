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Татьяна Буланова призналась, что сожительствует с бывшим мужем
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Татьяна Буланова призналась, что сожительствует с бывшим мужем 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Певица приняла участие в съемках программы «Секрет на миллион», где звезды раскрывают тайны личной жизни. Буланова была предельно откровенна и даже расплакалась на съемках.
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова впервые официально поддтвердила развод со своим вторым мужем Владиславом Радимовым и рассказала о причинах развода. Татьяна добавила, что сейчас живет с бывшим возлюбленным в пятикомнатной квартире. Официально они прожили в браке 11 лет.
Татьяна Буланова
Причиной развода стали сразу несколько факторов, в том числе и измена Владислава. Об этом Буланова узнала со слов его любовницы. Некая женщина стала бросаться громкими заявлениями о своем романе с Радимовым, и в какой-то момент Татьяна поняла, что она не врет: «Тогда по передачам начала ходить эта девушка, блондинка. Она рассказывала о том, что буквально живет с Владом, утверждала, что дружит с его мамой. Я потом узнала, что мама Влада действительно с ней общалась, и с тех пор наши с ней контакты сошли на нет». По словам Булановой инициатива подать на развод исходила от нее. Владислав сначала не соглашался. Однако после длительного разговора они пришли к выводу, что это нужно сделать.
Татьяна Буланова и Владислав Радимов
Несмотря на разрыв, Татьяна называет их совместную с Владиславом жизнь замечательной. По ее словам, у них дружеские отношения: «Мне кажется сейчас, когда мы развелись, отношения даже стали лучше. Потому что, если раньше было недоверие, то сейчас спокойно: „Делай что хочешь“. Какие-то стычки, даже на бытовые темы, вообще перестали существовать».
Татьяна Буланова и Владислав Радимов
Татьяна честно рассказала о том, что пока не собирается разъезжаться с Владиславом. Артистка так же призналась, что не смотрит на других мужчин и допускает, что их совместная жизнь с бывшим мужем может продолжаться еще несколько лет: «Недавно написал: „Я тебя люблю“. Я ему смайлик отправила».
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