Татьяна Буланова впервые рассказала о причинах развода с Владиславом Радимовым

Певица добавила, что сейчас живет со своим вторым бывшим мужем в пятикомнатной квартире.

О том, как поддерживать форму, несмотря на неспортивный образ жизни, рассказала народная артистка России, певица Татьяна Буланова . По ее словам, она тщательно следит за питанием и позволяет себе плотно поесть только в обед. Кроме того, певица призналась, что делает уколы ботокса, но не готова ложиться под нож хирурга.

Обо всем этом Татьяна Буланова рассказала, беседуя с телеведущей Лерой Кудрявцевой в студии передачи «Секрет на миллион». Не обошлось и без разговоров на тему личной жизни. Певица вспомнила трудные периоды своей жизни, например, когда умирала ее мама. После второй остановки сердца она больше не смогла говорить, но общалась со своей дочерью письменно.

Певица также рассказала, что со своим первым мужем Николаем Тагриным она всю жизнь работает вместе. По ее словам, после расставания их рабочие отношения не поменялись. Официально они прожили в браке 13 лет. Татьяна Буланова отметила, что они почти никогда не ссорились по бытовым вопросам, конфликты могли возникать только на профессиональной почве.

Отношения с первым мужем у Татьяны Булановой завязались после поцелуя в клипе, а причиной развода стали ее новые чувства — певица влюбилась во Владислава Радимова

— Такого у меня вообще никогда не было, чтобы настолько снесло крышу. Николай очень переживал. Я думаю, что он и сейчас к Владиславу относится не очень хорошо, — отметила Татьяна Буланова.

Старший сын Татьяны Александр в детстве тяжело переживал длительное отсутствие мамы. Большую часть времени у нее отнимали длительные гастроли. На данный момент ему 25 лет, он работает баристой в петербургской кофейне.

Татьяна Буланова также рассказала, что сейчас живет со своим вторым бывшим мужем Владиславом Радимовым в пятикомнатной квартире. Официально они прожили в браке 11 лет. По словам певицы, у них сложились дружеские отношения.

— Мне кажется сейчас, когда мы развелись, отношения даже стали лучше. Потому что, если раньше было недоверие, то сейчас спокойно: «Делай что хочешь». Какие-то стычки, даже на бытовые темы, вообще перестали существовать, — отметила певица.

Она также добавила, что инициатива подать на развод исходила от нее. Владислав сначала не соглашался. Однако после длительного разговора они пришли к выводу, что это нужно сделать. На тот момент у Владислава Радимова была любовница, которая часто рассказывала прессе об отношениях с футболистом. Но не она стала причиной развода семейной пары.

— Меня перестали устраивать отношения. Я долго терпела, а потом поняла, что больше так жить не хочу, — пояснила Татьяна Буланова.

Пока певица не знает, когда они с бывшем мужем смогут разъехаться.

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