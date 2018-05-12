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Айза рассказала о «голых людях»
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Айза рассказала о «голых людях» 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая и бизнесвумен Айза Анохина рассказала, что многие люди любят оголяться — кто-то телом, а кто-то эмоциями.
По признанию девушки, таким способом они выпускают боль и пытаются начать новую жизнь. «Как в книге, которую я сейчас читаю. Сделав тьму внутри себя видимой, с ней проще бороться. Я такой путь выбрала и для себя. Очень люблю слушать откровенные историю людей, которые делятся своим опытом», — отметила Айза.
Сама она любит делиться своими самыми яркими, не всегда положительными эмоциями, и об этом не жалеет. «В профиле своего Инстаграм я поставила ссылку на свою исповедь! Те, кто не смог посмотреть ее, могут сделать это сейчас!» — написала Анохина. Для того, чтобы получить рассказ от Айзы, достаточно зарегистрироваться и получить ссылку. Девушка отметила, что очень ждет обратной связи и надеется, что ее откровения помогут кому-то посмотреть на мир по-другому.
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