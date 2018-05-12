Айза рассказала о «голых людях»

Телеведущая и бизнесвумен Айза Анохина рассказала, что многие люди любят оголяться — кто-то телом, а кто-то эмоциями.

По признанию девушки, таким способом они выпускают боль и пытаются начать новую жизнь. «Как в книге, которую я сейчас читаю. Сделав тьму внутри себя видимой, с ней проще бороться. Я такой путь выбрала и для себя. Очень люблю слушать откровенные историю людей, которые делятся своим опытом», — отметила Айза.

Сама она любит делиться своими самыми яркими, не всегда положительными эмоциями, и об этом не жалеет. «В профиле своего Инстаграм я поставила ссылку на свою исповедь! Те, кто не смог посмотреть ее, могут сделать это сейчас!» — написала Анохина. Для того, чтобы получить рассказ от Айзы, достаточно зарегистрироваться и получить ссылку. Девушка отметила, что очень ждет обратной связи и надеется, что ее откровения помогут кому-то посмотреть на мир по-другому.