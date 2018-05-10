Вместе и в воске! Принц Гарри теперь обнимает непохожую на себя Меган Маркл в Музее мадам Тюссо

Теперь принц Гарри будет стоять в Музее мадам Тюссо вместе со своей невестой Меган Маркл. Накануне свадьбы пары, которая состоится уже 19 мая, в Музее стало на одну восковую фигуру больше. Рядом с принцем появилась Меган. Девушка одета в зеленое платье — копию наряда, в котором она была во время объявления о помолвке с принцем. На пальце будущей принцессы красуется кольцо, которое ей преподнес Гарри.

И пока одни расхваливают фигуру и говорят, что копия Меган удалась, другие отмечают, что у восковой невесты принца много недостатков: странное лицо, губы, выражение глаз.. Впрочем, в паре оба экспоната Музея выглядят счастливыми и гармоничными.

А как тебе восковая Меган?

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Фото:Global Look Press