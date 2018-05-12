Ещё
Учительница языка жестов совратила 15-летнюю ученицу и избежала тюрьмы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Учительница языка жестов совратила 15-летнюю ученицу и избежала тюрьмы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Учительница Жаклин Труман из штата Флорида, которую обвинили в совращении 15-летней ученицы, признала вину и избежала тюрьмы. Об этом сообщает The Sun.
Суд приговорил 30-летнюю женщину к 15-летнему условному сроку. Также ей необходимо будет зарегистрироваться в национальном публичном реестре лиц, совершивших сексуальное преступление.
Труман, преподававшую в школе язык жестов, обвинили в сексе со школьницей в октябре 2017 года. Ученица рассказала следователям, что занималась с Труман сексом по взаимному согласию от пяти до десяти раз, причем происходило это прямо в классе.
В мае полиция Флориды арестовала 35-летнюю учительницу старшей школы Тиффани Мишель Гелайгу за секс с 17-летним учеником.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страшнее и страшнее: звезды, которые уродуют себя7
Муж Саши Савельевой ошеломлен ее фото в бикини10
Почему в оральном сексе царит гендерное неравенство6
Названы песни, которые слушают психопаты14
Все напоказ: бесстыдные купальники звезд19
Видео
02:43
Студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение