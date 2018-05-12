Учительница языка жестов совратила 15-летнюю ученицу и избежала тюрьмы

Учительница Жаклин Труман из штата Флорида, которую обвинили в совращении 15-летней ученицы, признала вину и избежала тюрьмы. Об этом сообщает The Sun.

Суд приговорил 30-летнюю женщину к 15-летнему условному сроку. Также ей необходимо будет зарегистрироваться в национальном публичном реестре лиц, совершивших сексуальное преступление.

Труман, преподававшую в школе язык жестов, обвинили в сексе со школьницей в октябре 2017 года. Ученица рассказала следователям, что занималась с Труман сексом по взаимному согласию от пяти до десяти раз, причем происходило это прямо в классе.

В мае полиция Флориды арестовала 35-летнюю учительницу старшей школы Тиффани Мишель Гелайгу за секс с 17-летним учеником.