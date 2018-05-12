Холостячки мая: «Будь любезен — вывернись наизнанку»

Екатерина, 28 лет, работает в сфере недвижимости О себе: «Люблю активный образ жизни, спорт, например покататься на роликах. Кино, театр, общаться с интересными людьми, изучаю английский, читаю книги разных жанров».

«Мне нравятся высокие подтянутые молодые люди, которые следят за собой. Это может быть и кареглазый брюнет, и светловолосый мальчик с голубыми глазами, но не сладкий, черты лица должны быть грубоваты. Я бы хотела, чтобы рядом был мужчина сильнее меня, ответственный, добрый, где-то жёсткий. Основной критерий — чувство юмора, я люблю пошутить, где-то подколоть. А ещё меня привлекают татуировки на мужском теле. Я хороша собой и вдобавок — разносторонняя личность, могу поддержать любой разговор, постоянно совершенствую себя. Не пилю мужика по пустякам, хочешь встретиться с друзьями — иди, у меня тоже есть своя жизнь. Умею готовить и с удовольствием это делаю для своего мужчины, создаю уют и домашнюю атмосферу.

У меня не получится быть рядом с мужчиной, который не берёт на себя ответственность за поступки, за свою жизнь, переводит стрелки. Не люблю мягкотелых лентяев и нытиков, которые не могут взять себя в руки и сделать, а только говорят, как всё плохо и мир несправедлив. Конечно, каждый мужчина хочет поддержки, но нужно различать, выговариваешься ты, потому что тебе это сейчас нужно, или просто жалуешься на жизнь. Не выношу враньё. Нужно быть в себе уверенным. Где-то жёстким, а со мной — нежным.

Мои последние отношения длились всего три месяца, к сожалению. У нас были разные взгляды на жизнь. Люди должны быть на одной волне, дополнять друг друга, — если этого нет, происходит недопонимание и разрыв.

Можете называть меня меркантильной, но, чтобы звать девушку замуж, желательно, чтобы была квартира. Он должен понимать, осилит ли двоих. Девушка будет работать, но глава — он, и именно он берёт под крыло маленькую птичку. Для меня важна финансовая стабильность, не надо миллионера, надо просто уметь зарабатывать деньги. Такое стремление восхищает».

Анастасия, 27 лет О себе: «Вокалистка. Люблю посидеть под пледом с книжкой или повязать, пересматривая любимые старые фильмы».

«Честный, в первую очередь перед собой, мужчина привлечёт мое внимание. Надёжный, уважающий личность и свободу других, открытый для всего нового, с чувством юмора. У меня хорошее чувство юмора, я смогу заставить улыбнуться даже самого серьёзного юношу. Но я слишком скромна, чтобы перечислять свои достоинства.

Самым неприятным мужским недостатком считаю скрытую агрессию, а недостойным поступком — применение физической силы по отношению к женщине. От мужчин чаще всего меня отталкивает несдержанность.

Люди расходятся по разным причинам, все мы разные. Мои последние отношения длились 2 года, расстались оттого, что не было любви. Никогда не нужно жалеть мужчину — опыт, который я извлекла для себя.

Для того чтобы звать девушку замуж, мужчина должен понимать, что это ответственность. Нужно быть готовым взять её на себя».

Сания, 29 лет, работает в банковской сфере О себе: «В свободное от работы время встречаюсь с друзьями, хожу в спортзал, периодически с друзьями собираемся по выходным поиграть в волейбол. Любимое хобби — флористика».

«Главное, чтобы мужчина не был толстым. Я активная девушка, предпочитаю активных людей, а лишний вес говорит о том, что человек ленивый. Важно, чтобы мужчина был деятельным, щедрым и добрым, знал, к чему стремится. Если я хочу видеть рядом с собой здорового человека, умного, амбициозного, значит, я должна сама соответствовать этим требованиям. Женственность и искренняя улыбка не может не привлекать. Это у меня есть.

Мужчина — это действие, а не просто пустые слова. Поэтому самый минус для мужчин — когда слова расходятся с делом. Если сказал, будь любезен — вывернись наизнанку. Меня сразу оттолкнёт излишняя болтливость: это не мужская черта характера. Неряшливый вид тоже симпатии не добавит. Самым низким считаю оскорбление женщины. Меня привлекает, когда мужчина готов на поступки ради любимой, когда есть стиль, не только в одежде.

Мои прошлые отношения длились 5 лет, из которых я извлекла огромный опыт. Поняла, как надо вести себя, если поругались, да и вообще поняла, что можно не доводить до ссоры. Мы расстались, потому что я осознала, что не смогу больше быть с этим человеком. Много причин, они копились годами. Очень жаль, что потребовалось пять лет, чтобы это понять. Отчего люди расстаются — зависит от стадии отношений, их длительности, окружения. Самые элементарные причины: быт, неумение слышать друг друга, нежелание уступать и прочие глупости.

Чтобы позвать девушку замуж, у мужчины должно быть чёткое понимание того, что он действительно этого хочет и именно с этой женщиной. Я видела такое у многих своих друзей, знакомых, это вызывает уважение и восхищение. Когда человек чётко знает, что хочет, и добивается своего. Это так по-мужски».

Анна, 24 года, работает администратором в больнице

О себе: «Увлекаюсь астрологией, нумерологией. Люблю старое кино, собак и чёрный горький кофе».

«Мой идеальный мужчина в первую очередь — друг, которому я могу доверить свои мысли, желания, страхи. Обаяние и чувство юмора для меня играют очень важную роль. В моем случае: если мне весело с мужчиной — это уже 50 процентов успеха в моем завоевании. Для меня важно, чтобы был с устоявшимися жизненными принципами. Я бы хотела видеть рядом с собой смелого и уверенного в себе мужчину, потому что сама такой не являюсь из-за того, что одинока. Каждая девушка нуждается в защите, и только мужчина может её дать.

Я очень терпимо отношусь к мужским недостаткам — и разделяю их и недостойное поведение. Второе, в отличие от первого, я терпеть не буду. Что может сильно раздражать — нечистоплотность, но это исправимо. Оттолкнёт навязчивость, чрезмерная наглость, депрессивность, лицемерие. Привлечёт юмор, оптимизм, инициатива.

Мои последние отношения длились полгода, распались из-за моего молчания и его недопонимания. Я поняла, что не нужно торопиться в отношениях. Как быстро они начнутся, так и закончатся. Нужно хорошо узнать друг друга, а девушке — держать дистанцию с мужчиной как можно дольше.

Люди расходятся, потому что наивно полагают, что для прочных отношений достаточно только чувств. Чувства быстро уходят. Отношения — это долгосрочный договор, если каждый выполняет свои обязанности, есть шансы иметь счастливую жизнь. Мужчине надо быть амбициозным, смелым и не ленивым, всё остальное само придёт».

Мужчины, если вам понравились героини статьи и вы хотели бы познакомиться, пришлите несколько слов о себе и фото на she@ngs.ru, мы обязательно передадим информацию. В теме письма указывайте имя симпатичной вам девушки.

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