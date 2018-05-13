Почему нужно оставаться парой всю жизнь?

Юлия Гроссе написала книгу о любви. Для этого она пообщалась не с психологами и тренерами по выстраиванию отношений, а с парами из поколения наших бабушек и дедушек. Она поговорила с собственными бабушкой и дедушкой, которые вместе больше 70 лет и которым удалось пронести тесную связь через всю жизнь.

«Йетцт»: Зачем было разговаривать с парами, которые уже давно вместе, о любви и отношениях?

Юлия Гроссе: У моих бабушки и дедушки были идеальные отношения, и для всех нас в этой семье они были одновременно и счастьем, и наказанием. Их невозможно было разлучить. Если у самих в какой-то момент были хорошие отношения с кем-то, чувствовалось одобрение с их стороны. Но если отношения портились, порой было невыносимо видеть обоих такими счастливыми и влюбленными. В такие моменты я спрашивала себя, действительно ли путь моих бабушки и дедушки — единственный путь, которым нужно идти для длительных и счастливых отношений.

— Одна 88 летняя женщина в твоей книге рассказывает, что в начале брака не была влюблена в своего мужа. Однако они и сегодня вместе и счастливы друг с другом. Раньше меньшего ждали от отношений?

— Такой трезвостью обладали некоторые пары, с которыми я разговаривала. Они рассказывали, что это было связано и с обстоятельствами, при которых они познакомились. Например, самостоятельно они не могли себе позволить квартиру, а жить вместе, не расписавшись, тоже было нельзя. Поэтому зачастую женитьба была прагматичным решением.

— Ожидания от отношений изменились?

— Сейчас у нас есть целый список ожиданий, которые должен выполнить партнер. Почему мы этим так нагружаем себя? Я считаю, что с такой позицией нельзя начинать отношения. Одна пара, с которой я разговаривала, сказала, например: «Конечно, мы любим друг друга, но мы не хотим нести ответственность за исполнение всех желаний другого». Мне показалось, это так классно, что у них есть и другие люди, которые им дороги и с которыми они переживают какие-то моменты.

Многие пары рассказывали, что в отношениях часто ведут переговоры

— Что ты вынесла из этого исследования?

— Я — не эксперт по отношениям, как и раньше. Многие спрашивают меня, в чем секрет пар из моей книги. Не существует какого-то одного секрета, потому что в каждых отношениях — разные характеры, и у пар совершенно разные представления о собственных отношениях.

Отношения — это поиск баланса. Я поняла, что отношения — это постоянное движение, они меняются. И человек сам постоянно меняется. Я заметила, что важно пытаться постоянно быть на одном уровне.

— Что ты имеешь в виду?

— Есть периоды, в которых один больше забирает, а другой, соответственно, больше отдает. Это происходит во всех отношениях, и это нормально, я считаю. Но затем это должно измениться, и настанет черед другого. И этот момент многие пары упускают, из-за чего один всегда действует немного больше за счет другого. Это относительно важности того, чтобы ориентироваться на баланс, быть честными друг с другом. В ходе моего исследования я за собой заметила, насколько я нетерпима к некоторым мелочам. Вместо того чтобы придираться к партнеру, нужно принимать его таким, какой он есть. Это то, что я заметила у всех пар, с которыми встречалась. В отношения надо вкладывать труд. Звучит очень просто, но в деталях здесь очень много работы, преодоления себя, чтобы не пустить все на самотек.

— Тяжело провести различие между привычками, которые можно принять, и теми, которые нет.

— Именно так. Многие пары рассказывали, что в их отношениях ведутся переговоры. Что постоянно приводит к вопросу: «Где мы сейчас находимся?» и «Мы сейчас на одном уровне?» У меня всегда было представление, что все будет, как у родителей. У них все всегда выглядело легко. Просто найти правильного человека, тогда все пойдет само собой. Но это, конечно, не так.

Мужчина спустя 30 лет понял, что в его браке нет баланса

— Как тебе кажется, пары в твоей книге 30 лет назад считались идеальной парой в своем окружении?

— В отношении некоторых пар довольно быстро замечаешь, что у них — особенные внутренние отношения. У других это развилось только со временем. Например, пара, в которой супруг спустя 30 лет понял, что в его браке нет баланса. Он долгое время был композитором, и его жена долгое время полностью его поддерживала. После того как она заболела, он заметил, от скольких вещей она ради него на протяжении многих лет отказывалась. И он начал заботиться о ней, баловать ее. Их отношения внезапно оказались на одном уровне. Они и раньше были близки. Но это особые внутренние отношения, и это счастье, которое они излучали как пара, развилось только в последние 15 лет. У них наступила настоящая первая весна в 70 лет.

— Как по-твоему, через 20 лет еще будут пары, которые так долго вместе?

— Я не знаю. Эти цифровые изменения и нас меняют. Мы потеряли терпение, и в вопросах отношений мы — совсем другие, не такие, как наши бабушки и дедушки. Я не могу себе представить, как можно выдержать пять-шесть лет в отношениях, если они плохие. По-моему, нам внушается, что у нас появилось столько возможностей и опций, что у нас остается мало терпения, чтобы вместе пережить сложные времена. Ведь мы больше не видим, для чего нужно это терпение.

— А для чего нужно терпение?

— Для того чтобы спустя много лет быть рядом с человеком, с которым у вас невероятная солидарность, дружба и близость. Что меня всегда трогает в парах, так это мысль, что один человек искренне решает разделить единственную жизнь с другим человеком. Эту мысль я считаю невероятно сильной.