10 вещей в спальне, провоцирующих мужа на измену

«Как так?» — удивитесь вы, в очередной раз оглядывая свою комнату. Вот вроде и уборку вы там проводите регулярно, и стараетесь все вещи держать на своих местах… Однако, как уверяют эксперты, этого мало, и в первую очередь следует обратить внимание на те предметы, которые невольно могут толкать супругов на измену. Поэтому проведите ревизию своих вещей и избавьтесь от тех, что несут в себе негативную энергетику.

Отдельные матрасы и яркие цвета

Кто бы мог подумать, однако на кровати не должно быть двух матрасов, необходимо приобрести один большой (или наматрасник), который подойдет для вашего семейного ложа. Иначе отдельные матрасы будут разводить вас с супругом не только во время сна, но и в жизни, со временем лишь увеличивая разрыв между вами. Что касается цветов, то в этом помещении допускается использование теплых оттенков и некоторых красных элементов. Но не переусердствуйте с огненным цветом, иначе это приведет к агрессии, ссорам и постоянным выяснениям отношений.

Старое постельное белье и неприглядное покрывало

Как только вы начинаете новые отношения, вам нужно первым же делом сменить постельное белье, покрывало и другой текстиль, находящийся в спальне. Но если вы уже долгое время вместе, то расслабляться также не стоит. Необходимо регулярно обновлять постельные принадлежности, перевешивать шторы и менять подушки — все для того, чтобы недомолвки и обиды не разрушили ваше семейное счастье.

Мусор и разбросанные вещи

Признайтесь, как часто вы заглядываете под кровать во время уборки? А ведь согласно учению фэн-шуй, под супружеским ложем не должно быть мусора, разбросанных носков и других забытых вещиц. И дело вовсе не в том, что вы можете проявить себя никудышной хозяйкой, а в том, что подобные предметы несут в себе негативную энергетику и притягивают к вам неудачи.

Картины или постеры с обнаженными телами

Изображения обнаженных натур над изголовьем также не способствуют улучшению отношений между супругами и сохранению страсти. Если уж вам так хочется украсить чем-нибудь стену над кроватью, то лучше повесьте туда картину с ирисами, которые являются символом верности, ромашками (символ семьи и любви) или тех же уток-мандаринок, которые также являются символом вечной любви.

Сухие цветы или вьющиеся растения

Комнатным растениям не место в спальне (то же самое касается искусственных цветов или сухоцветов). Так, например, те же кактусы могут привести к остыванию чувств, вьющиеся растения — к неудачам и неверным решениям, а сухие цветы — к пустому супружескому ложу. И лучше не искушать судьбу, а перенести ваш зимний сад в специально отведенное для этого место.

Зеркала и отражающиеся поверхности

Согласно фэн-шуй, спать напротив зеркала нельзя — это приносит несчастья в ваш дом и негативно действует на здоровье. Поэтому если вы подумываете о том, чтобы сделать в спальне зеркальный потолок или поставить во всю стену шкаф-купе с зеркальными дверцами, то лучше откажитесь от этой идеи.

Изображения или статуэтки женщин

Вообще картины одиноких женщин (включая ваши фотографии или портреты, где вы изображены в одиночестве) тоже следует перевесить в другое помещение. Подобные изображения (включая ваши снимки с друзьями, родственниками или коллегами), нарушают романтическую энергетику и не самым лучшим образом влияют на ваши отношения с супругом.

Непарные фигурки

Специалисты по фэн-шуй уверяют, что если вы хотите сохранить любовь, то стоит убрать из этой комнаты фигурки и изображения хищных животных и драконов и заменить их фигурками журавлей, которые символизируют здоровье, лебедей (являются символом верности), уток-мандаринок (символ вечной любви) или любыми парными вещицами (две вазочки, две лампы, два подсвечника и так далее).

Телевизор, ноутбук и смартфоны

Если верить народным приметам, то телевизор в спальне приводит к частым ссорам и, как следствие, скорому разводу. Ноутбукам, смартфонам и прочим гаджетам тоже не место в вашей спальной комнате. Лучше перенесите их в кабинет или гостиную. И качество сна, кстати, тоже сразу улучшится.

Аквариум и искусственный водоем

Согласно древнему китайскому учению фэн-шуй, энергия воды сама по себе достаточно динамична, не стоит на одном месте и… не приносит верности. Не зря ведь говорят «все течет, все меняется», поэтому если вы не хотите в самое ближайшее время поменять партнера, то откажитесь от декоративных фонтанов и аквариумов в спальной комнате.