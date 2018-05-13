Кудрявцева добилась признания от разведённой Булановой

В эфире программы «Секрет на миллион», которую ведёт Лера Кудрявцева Татьяна Буланова сообщила, что она и бывший футболист до сих пор живут в одной квартире.

«Меня перестали устраивать отношения. Я долго терпела, а потом поняла, что больше так жить не хочу.

Мне кажется сейчас, когда мы развелись, отношения даже стали лучше. Потому что, если раньше было недоверие, то сейчас спокойно: «Делай что хочешь». Какие-то стычки, даже на бытовые темы, вообще перестали существовать. Недавно написал: «Я тебя люблю». Я ему смайлик отправила», — рассказала певица.

Буланова и Радимов поженились 18 октября 2005 года.