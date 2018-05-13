А я люблю женатого: звезды, которые увели мужей из семьи 

Безгрешных людей на свете нет, и звезды вовсе не исключение. Женщины так устроены, что их «тянет» непременно к сильным и успешным мужчинам, а уж если объект их любви еще и популярен, то точно пиши пропало. Как правило, в такой ситуации наличие законной супруги и порой даже детей за спиной у любимого — вовсе не так уж важно.
Чтобы отвоевать свое счастье, звездные красавицы готовы на многое — даже закрыть глаза на то, что у возлюбленного уже есть жена. Конечно, такие отношения неминуемо приводят к громким скандалам на арене отечественного шоу-бизнеса. Кто-то во всеуслышание осуждает разлучниц, называя их хищницами, а кто-то втайне ими восхищается, ведь борьба за счастье испокон веков ведется нечестно. Но кто же они, эти коварные красавицы?
Вера Брежнева, певица Бывшую солистку группы «ВИА Гра» Веру Брежневу можно по праву считать одной из самых шикарных женщин на современной эстраде. Однако у белокурой красавицы есть странная склонность — уводить мужей из семей. Роман с женатым бизнесменом Михаилом Киперманом стал когда-то предметом жарких споров среди поклонников Веры. Однако вскоре их пара распалась, и Брежнева обратила внимание на своего музыкального продюсера — Константина Меладзе, который, кстати говоря, на тот момент тоже был связан узами законного брака.
Кристина Асмус, актриса Очаровательная и милая девушка Кристина Асмус никак не ассоциируется с роковой красавицей, способной вбить клин между законными супругами. Однако, как известно, в тихом омуте… Знаменитая Доктор Варя отвоевала своего мужа, популярного шоумена Гарика Харламова, у его законной супруги Юлии Лещенко и дабы закрепить успех, родила любимому ребенка, о котором тот давно мечтал.
Елизавета Боярская, актриса Все только и делают, что говорят о коварной дочери самого известного мушкетера страны, как о той, кто разбил однажды сердце актеру Даниле Козловскому, забывая при этом о еще одном человеке, чья семейная жизнь была разрушена чарами Боярской. Речь идет о бывшей супруге Максима Матвеева — Яне Сексте. Елизавета очаровала Максима, едва тот успел жениться. В итоге брак молодого актера распался, не продержавшись и года. Что было дальше, знает вся страна — артисты счастливы вместе и воспитывают общего сына Андрея.
Альбина Джанабаева, певица Еще одна скромница — певица Альбина Джанабаева, долго и упорно отвоевывала своего мужчину у его законной супруги. Женщина какое-то время работала у Валерия Меладзе бэк-вокалисткой и всегда была, что называется, «под рукой», да «на глазах». В итоге сердце грузина не выдержало такого напора и служебный роман с головой закружил двух артистов. Вскоре Альбина не только вошла в звездный состав группы «ВИА Гра», но и родила любимому сына. Кто знает, может быть звездный роман в итоге сошел бы на нет сам собой, но слишком много внимание и постоянные обсуждения пары в прессе спровоцировали законную супругу Валерия подать на развод. А чтобы музыкант быстрее принял решение о новом браке, Джанабаева родила ему второго сына.
Юлия Снигирь, актриса Самым громким из всех звездных скандалов стал, пожалуй, тот, что спровоцировал уход Евгения Цыганова от беременной жены и шестерых детей. Роман между изящной красавицей Юлией и Евгением зародился, как это часто бывает у актеров, на съемочной площадке. И пусть официально Цыганов не был женат, все его дети все-таки носят его фамилию, а статус «несвободен» так и мигал над ним всеми возможными огнями. Но Юлю было не остановить. Мужчина не стал долго думать и выбирать. Он почти сразу ушел к новой возлюбленной, не дожидавшись даже рождения седьмого ребенка. Впрочем, Снигирь, видимо, тоже была в положении, когда Цыганов выбирал между ней и первой фактической супругой. Общий сын артистов появился на свет вскоре после рождения дочери Цыганова от первой жены.
Паулина Андреева, актриса Паулина Андреева — еще одна юная красавица, которая разбила многолетний брак режиссера Федора Бондарчука и журналистки Светланы Бондарчук. Мужчина никогда не скрывал своего восхищения молодой актрисой, во всеуслышание называя ее «шикарной». Вскоре легкое увлечение переросло в нечто большее и Светлане Бондарчук стала дружно сочувствовать вся страна. *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!