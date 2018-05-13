А я люблю женатого: звезды, которые увели мужей из семьи

Безгрешных людей на свете нет, и звезды вовсе не исключение. Женщины так устроены, что их «тянет» непременно к сильным и успешным мужчинам, а уж если объект их любви еще и популярен, то точно пиши пропало. Как правило, в такой ситуации наличие законной супруги и порой даже детей за спиной у любимого — вовсе не так уж важно.

Чтобы отвоевать свое счастье, звездные красавицы готовы на многое — даже закрыть глаза на то, что у возлюбленного уже есть жена. Конечно, такие отношения неминуемо приводят к громким скандалам на арене отечественного шоу-бизнеса. Кто-то во всеуслышание осуждает разлучниц, называя их хищницами, а кто-то втайне ими восхищается, ведь борьба за счастье испокон веков ведется нечестно. Но кто же они, эти коварные красавицы?

Вера Брежнева , певица Бывшую солистку группы «ВИА Гра» Веру Брежневу можно по праву считать одной из самых шикарных женщин на современной эстраде. Однако у белокурой красавицы есть странная склонность — уводить мужей из семей. Роман с женатым бизнесменом Михаилом Киперманом стал когда-то предметом жарких споров среди поклонников Веры. Однако вскоре их пара распалась, и Брежнева обратила внимание на своего музыкального продюсера — Константина Меладзе , который, кстати говоря, на тот момент тоже был связан узами законного брака.

Кристина Асмус , актриса Очаровательная и милая девушка Кристина Асмус никак не ассоциируется с роковой красавицей, способной вбить клин между законными супругами. Однако, как известно, в тихом омуте… Знаменитая Доктор Варя отвоевала своего мужа, популярного шоумена Гарика Харламова , у его законной супруги Юлии Лещенко и дабы закрепить успех, родила любимому ребенка, о котором тот давно мечтал.

Елизавета Боярская , актриса Все только и делают, что говорят о коварной дочери самого известного мушкетера страны, как о той, кто разбил однажды сердце актеру Даниле Козловскому , забывая при этом о еще одном человеке, чья семейная жизнь была разрушена чарами Боярской. Речь идет о бывшей супруге Максима Матвеева — Яне Сексте. Елизавета очаровала Максима, едва тот успел жениться. В итоге брак молодого актера распался, не продержавшись и года. Что было дальше, знает вся страна — артисты счастливы вместе и воспитывают общего сына Андрея.

Альбина Джанабаева , певица Еще одна скромница — певица Альбина Джанабаева, долго и упорно отвоевывала своего мужчину у его законной супруги. Женщина какое-то время работала у Валерия Меладзе бэк-вокалисткой и всегда была, что называется, «под рукой», да «на глазах». В итоге сердце грузина не выдержало такого напора и служебный роман с головой закружил двух артистов. Вскоре Альбина не только вошла в звездный состав группы «ВИА Гра», но и родила любимому сына. Кто знает, может быть звездный роман в итоге сошел бы на нет сам собой, но слишком много внимание и постоянные обсуждения пары в прессе спровоцировали законную супругу Валерия подать на развод. А чтобы музыкант быстрее принял решение о новом браке, Джанабаева родила ему второго сына.

Юлия Снигирь , актриса Самым громким из всех звездных скандалов стал, пожалуй, тот, что спровоцировал уход Евгения Цыганова от беременной жены и шестерых детей. Роман между изящной красавицей Юлией и Евгением зародился, как это часто бывает у актеров, на съемочной площадке. И пусть официально Цыганов не был женат, все его дети все-таки носят его фамилию, а статус «несвободен» так и мигал над ним всеми возможными огнями. Но Юлю было не остановить. Мужчина не стал долго думать и выбирать. Он почти сразу ушел к новой возлюбленной, не дожидавшись даже рождения седьмого ребенка. Впрочем, Снигирь, видимо, тоже была в положении, когда Цыганов выбирал между ней и первой фактической супругой. Общий сын артистов появился на свет вскоре после рождения дочери Цыганова от первой жены.