Пара смеялась над поведением 24 — летнего парня. Такого ответа не ожидал никто.

Парень выглядывал из окна поезда и громко говорил:

— Папа, смотри, деревья двигаются.

Отец улыбнулся ему, а молодая пара, сидевшая рядом, с жалостью смотрела на детское поведение парня.

— Папа, смотри, облака пробегают мимо нас.

Молодая пара не могла промолчать и сказала пожилому мужчине:

— Почему вы не покажите его доктору?

На что пожилой мужчина улыбнулся и сказал:

— А мы только что как раз из больницы. Мой сын с рождения был слепой, а только сегодня врачам удалось ему помочь…

У каждого человека на планете есть своя история. Не судите людей, пока хорошо не узнаете их.