Парень выглядывал из окна поезда и громко говорил:
— Папа, смотри, деревья двигаются.
Отец улыбнулся ему, а молодая пара, сидевшая рядом, с жалостью смотрела на детское поведение парня.
— Папа, смотри, облака пробегают мимо нас.
Молодая пара не могла промолчать и сказала пожилому мужчине:
— Почему вы не покажите его доктору?
На что пожилой мужчина улыбнулся и сказал:
— А мы только что как раз из больницы. Мой сын с рождения был слепой, а только сегодня врачам удалось ему помочь…
У каждого человека на планете есть своя история. Не судите людей, пока хорошо не узнаете их.