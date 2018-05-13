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Пара смеялась над поведением 24 — летнего парня. Такого ответа не ожидал никто.
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Пара смеялась над поведением 24 — летнего парня. Такого ответа не ожидал никто. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Парень выглядывал из окна поезда и громко говорил:
— Папа, смотри, деревья двигаются.
Отец улыбнулся ему, а молодая пара, сидевшая рядом, с жалостью смотрела на детское поведение парня.
— Папа, смотри, облака пробегают мимо нас.
Молодая пара не могла промолчать и сказала пожилому мужчине:
— Почему вы не покажите его доктору?
На что пожилой мужчина улыбнулся и сказал:
— А мы только что как раз из больницы. Мой сын с рождения был слепой, а только сегодня врачам удалось ему помочь…
У каждого человека на планете есть своя история. Не судите людей, пока хорошо не узнаете их.
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Женский форум
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