Антон Макарский признался, что три раза уходил из семьи

Популярные исполнители Виктория Антон Макарские стали героями телепередачи «В гости по утрам» и рассказали о семейном укладе и взаимоотношениях. Среди прочего звездный муж и отец признался, что не всегда в их с женой взаимоотношениях все гладко: так, к примеру, он уже трижды уходил из семьи.

Я три раза уходил из дома, а Вика за мной приезжала. Я говорил, что все, мы вместе никогда не будем. Она тогда отвечала: «Ладно, но просто довези меня до дома, я сама не дойду». Я ее провожал, а потом разговоры, просьбы. В итоге, на утро нам было не до расставаний,

— откровенно поведал артист.

Напомним, Виктория и Антон Макарские вместе с 1999 года. Влюбленные обвенчались в 2000 году, а еще через три года официально оформили отношения. В 2012 году, спустя 13 лет совместной жизни, супруги стали родителями: Виктория родила дочь Марию. В 2015 году в звездной семье появился сын Иван.

Фото: Instagram

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