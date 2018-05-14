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Антон Макарский признался, что три раза уходил из семьи
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Антон Макарский признался, что три раза уходил из семьи 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Популярные исполнители Виктория и Антон Макарские стали героями телепередачи «В гости по утрам» и рассказали о семейном укладе и взаимоотношениях. Среди прочего звездный муж и отец признался, что не всегда в их с женой взаимоотношениях все гладко: так, к примеру, он уже трижды уходил из семьи.
Я три раза уходил из дома, а Вика за мной приезжала. Я говорил, что все, мы вместе никогда не будем. Она тогда отвечала: «Ладно, но просто довези меня до дома, я сама не дойду». Я ее провожал, а потом разговоры, просьбы. В итоге, на утро нам было не до расставаний,
— откровенно поведал артист.
Напомним, Виктория и Антон Макарские вместе с 1999 года. Влюбленные обвенчались в 2000 году, а еще через три года официально оформили отношения. В 2012 году, спустя 13 лет совместной жизни, супруги стали родителями: Виктория родила дочь Марию. В 2015 году в звездной семье появился сын Иван.
Фото: Instagram
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