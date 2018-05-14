Антон Макарский пытался бросить жену и семью

Звездная супружеская пара, Антон Виктория Макарские , стали гостями телепрограммы «В гости по утрам» с ведущей Марией Шукшиной . Супруги, которые вместе уже 20 лет, поразили публику признаниями о непростых отношениях и патриархальном укладе в их семье. Ни Антон, ни Виктория не скрывают: у главы семейства Макарских очень непростой характер. Артист настаивает, что именно он должен быть главным в доме, а его супруге с этим нужно лишь смириться. Виктория Макарская давно привыкла к особенностям мужа. Она отметила, что в их отношениях, как и у любой другой пары, бывают сложности. Но если хочешь сохранить семью, приходится идти на компромиссы, — озвучила свой главный принцип семейной жизни Виктория. Своего мужа Антона Макарского она не пытается представить в более выгодном свете. Наоборот, честно рассказывает о том, что Антон настаивает на патриархальном строе семьи и полном подчинении его словам и указаниям.

«Он ограничивает меня во всем, часто перебивает», — сказала Виктория Макарская в эфире программы «В гости по утрам».

Действительно, даже во время записи передачи Антон Макарский перебивал Викторию, постоянно стремясь доказывать свою правоту и справедливость его решений. Открытием программы стало то, что мужчина рассказал: он пытался уйти из семьи, и только благодаря стараниям супруги они еще вместе.

«Я три раза уходил из дома, а Вика за мной приезжала. Я говорил, что все, мы вместе никогда не будем. Она тогда отвечала: «Ладно, но просто довези меня до дома, я сама не дойду». Я ее провожал, а потом разговоры, просьбы. В итоге, на утро нам было не до расставаний», — признался Антон.