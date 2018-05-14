Антон Макарский пытался бросить жену и семью 

Звездная супружеская пара, Антон и Виктория Макарские, стали гостями телепрограммы «В гости по утрам» с ведущей Марией Шукшиной. Супруги, которые вместе уже 20 лет, поразили публику признаниями о непростых отношениях и патриархальном укладе в их семье. Ни Антон, ни Виктория не скрывают: у главы семейства Макарских очень непростой характер. Артист настаивает, что именно он должен быть главным в доме, а его супруге с этим нужно лишь смириться. Виктория Макарская давно привыкла к особенностям мужа. Она отметила, что в их отношениях, как и у любой другой пары, бывают сложности. Но если хочешь сохранить семью, приходится идти на компромиссы, — озвучила свой главный принцип семейной жизни Виктория. Своего мужа Антона Макарского она не пытается представить в более выгодном свете. Наоборот, честно рассказывает о том, что Антон настаивает на патриархальном строе семьи и полном подчинении его словам и указаниям.
«Он ограничивает меня во всем, часто перебивает», — сказала Виктория Макарская в эфире программы «В гости по утрам».
Действительно, даже во время записи передачи Антон Макарский перебивал Викторию, постоянно стремясь доказывать свою правоту и справедливость его решений. Открытием программы стало то, что мужчина рассказал: он пытался уйти из семьи, и только благодаря стараниям супруги они еще вместе.
«Я три раза уходил из дома, а Вика за мной приезжала. Я говорил, что все, мы вместе никогда не будем. Она тогда отвечала: «Ладно, но просто довези меня до дома, я сама не дойду». Я ее провожал, а потом разговоры, просьбы. В итоге, на утро нам было не до расставаний», — признался Антон.
Несколько лет назад супружеская чета артистов уже шокировала публику своим откровенным рассказом о сложностях совместного существования. В 2014 году Антон и Виктория Макарские приняли участие в программе Юлии Меньшовой «Наедине со всеми», и выяснилось, что женщине в этом браке приходится мириться с привычками мужа, который временами ведет себя как психопат, и почти всегда — как тиран и деспот. Выяснилось, в частности, что Антон Макарский во всем контролирует жену, читает ее телефон, требует от нее безупречной чистоты и определенного порядка вещей в доме. Также оказалось, что мужчина бывает крайне вспыльчив и даже агрессивен: в моменты потери контроля над собой он не раз начинал крушить все вокруг, ломал предметы мебели и даже проламывал в приступах бешенства стены и двери в доме.