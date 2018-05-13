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Антон Макарский трижды уходил из семьи
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Антон Макарский трижды уходил из семьи 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Антон и Виктория Макарские вместе уже 20 лет, у них двое детей. Для многих эта семья является идеальной. Но и у них не все бывает гладко. У актера очень сложный характер — он всегда главный и во всем прав. Но Виктория любит его таким, какой он есть. «Он ограничивает меня во всем, часто перебивает, — рассказала артистка телеведущей Марии Шукшиной. — А еще Антон не любит ходить со мной на переговоры. Однажды увидел, какая я там серьезная, строгая. Для него этого было таким шоком. В итоге сказал, что больше никогда не будет ходить со мной на переговоры, а иначе мы разведемся». По словам супруги Макарского, они не раз оказывались на грани развода, но потом мирились.
«Я три раза уходил из дома, а Вика за мной приезжала, — заявил Антон. — Я говорил, что все, мы вместе никогда не будем. Она тогда отвечала: «Ладно, но просто довези меня до дома, я сама не дойду». Я ее провожал, а потом разговоры, просьбы. В итоге, на утро нам было не до расставаний». По признанию супругов, у них разные подходы к воспитанию детей. Например Антон бывает слишком строгим папой, особенно с трехлетним Иваном. А Виктория, наоборот, нежная и заботливая мать. Но чтобы не происходило в их отношениях, главной ценностью в жизни Макарские считают семью, — пишет starhit.ru.
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