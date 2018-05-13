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Кэти Перри придумала новый способ выгула собак
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Кэти Перри придумала новый способ выгула собак 

Журнал ОК! 1 час назад
У американской певицы Кэти Перри с юмором и фантазией всё в порядке. 12 мая папарацци сфотографировали артистку во время прогулки с подругой. Девушки были не одни: они взяли с собой домашних питомцев. Приятельница Перри держала собаку на поводке, а вот сама артистка решила не утруждаться и поместила свою собачку в карман толстовки.
Кэти Перри
Правда, вещей в кармане артистки было и без того много, поэтому она вытащила питомца.
Кэти Перри
Недавно в сети появились слухи о том, что Перри ждёт ребёнка. Сама знаменитость информацию опровергла.
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