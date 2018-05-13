Кэти Перри придумала новый способ выгула собак

У американской певицы Кэти Перри с юмором и фантазией всё в порядке. 12 мая папарацци сфотографировали артистку во время прогулки с подругой. Девушки были не одни: они взяли с собой домашних питомцев. Приятельница Перри держала собаку на поводке, а вот сама артистка решила не утруждаться и поместила свою собачку в карман толстовки.

Кэти Перри

Правда, вещей в кармане артистки было и без того много, поэтому она вытащила питомца.

Кэти Перри

Недавно в сети появились слухи о том, что Перри ждёт ребёнка. Сама знаменитость информацию опровергла.