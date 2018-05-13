Ещё
«Какого черта!» — Селена Гомес о поцелуе The Weeknd и Беллы Хадид
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Какого черта!» — Селена Гомес о поцелуе The Weeknd и Беллы Хадид 

Popcake.tv 54 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Так-так! Похоже, Селена Гомес (Selena) совсем не в восторге от фотографий целующихся Беллы Хадид (Bella) и The.
Селена встречалась с Абелем месяцев, после чего пара разбежалась в октябре-го года. До Сел певец встречался с Беллой, и, похоже, это и была та самая любовь «на всю жизнь», о которой мы все так мечтаем. По крайней мере, сейчас для Беллы и все складывается наилучшим образом. «Какого черта!» — по словам инсайдеров, именно такой была реакция Селены, когда она увидела, как ее бывший обнимается и целуется с Беллой.
Впрочем, некоторые анонимные источники утверждают, что Селена — одна из тех девушек, кто придерживается правила «Если любишь — отпусти».
«Она была ужасно расстроена тем, что у них с Абелем ничего не вышло. Но она считает его отличным парнем и хочет, чтобы он нашел свое счастье. Но Селена верила Абелю, когда тот говорил, что между ним и Беллой все конечно. Поэтому она никак не может поверить в то, что они снова вместе».
Возможно, Селена не только ревнует своего экс-бойфренда, но и переживает из-за того, что она сама на данный момент осталась ни с чем. С Джастином у них ничего так и не вышло…
Popcake.tv: последние новости
Ариана гранде рассталась со своим бойфрендом. Ещё одна девушка на шоу «Холостяк» Из-за кого Beyonce и JAY-Z не пришли на Met Gala?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников43
Страшнее и страшнее: звезды, которые уродуют себя11
Муж Саши Савельевой ошеломлен ее фото в бикини20
Почему в оральном сексе царит гендерное неравенство7
Названы песни, которые слушают психопаты16
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение