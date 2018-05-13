«Какого черта!» — Селена Гомес о поцелуе The Weeknd и Беллы Хадид

Так-так! Похоже, Селена Гомес (Selena) совсем не в восторге от фотографий целующихся Беллы Хадид (Bella) и The.

Селена встречалась с Абелем месяцев, после чего пара разбежалась в октябре-го года. До Сел певец встречался с Беллой, и, похоже, это и была та самая любовь «на всю жизнь», о которой мы все так мечтаем. По крайней мере, сейчас для Беллы и все складывается наилучшим образом. «Какого черта!» — по словам инсайдеров, именно такой была реакция Селены, когда она увидела, как ее бывший обнимается и целуется с Беллой.

Впрочем, некоторые анонимные источники утверждают, что Селена — одна из тех девушек, кто придерживается правила «Если любишь — отпусти».

«Она была ужасно расстроена тем, что у них с Абелем ничего не вышло. Но она считает его отличным парнем и хочет, чтобы он нашел свое счастье. Но Селена верила Абелю, когда тот говорил, что между ним и Беллой все конечно. Поэтому она никак не может поверить в то, что они снова вместе».

Возможно, Селена не только ревнует своего экс-бойфренда, но и переживает из-за того, что она сама на данный момент осталась ни с чем. С Джастином у них ничего так и не вышло…