«Я отказываюсь бороться»: Анна Седокова разочарована мужской пассивностью 

35-летняя певица Анна Седокова — одна из самых ярких бывших солисток «ВИА Гры». Ее личная жизнь всегда была достаточно бурной и сейчас она может рассказать много интересного об отношениях с представителями сильного пола. Как известно, красавица недавно стала секс-колумнистом и новой темой для обсуждения выбрала мужскую безынициативность.
Мать троих детей Анна Седокова делится опытом общения с мужчинами, отмечая, что она разочарована их пассивностью. Исполнительницу не радует то, что сейчас женщины все чаще первыми идут на контакт, поскольку всеми способами хотят обратить на себя внимание: «Мужчины стали нерешительными. Знаете, такая мужественная пассивность. И я сейчас не о застенчивых милашах, а о больших, сильных, влиятельных. Они больше не делают первые шаги, они ждут, что мы сделаем эти шаги сами».
Артистку расстраивает, что мужчины ждут инициативы от представительниц слабого пола, рассуждая следующим образом — не напишет эта, так другая. Анна считает, что подобное поведение связано с тем, что времена изменились и среди женщин наблюдается достаточно высокая конкуренция. Также немаловажным фактором является и то, что сильному полу надоело совершать поступки ради избранниц. «Да если бы я была парнем и мне бы понравилась девушка, я бы легко нашла способ заставить ее улыбнуться. Поступками! Мне бы ничего не стоило узнать по геолокации, где она, отправить ей букет цветов, шоколадный торт или новый телефон, чтобы в следующий раз найти ее было проще».
Седокова подчеркивает, что обязательно нашла, чем бы удивить даму. Анна шутливо указывает на то, что виноват нынешний герой «Холостяка» Егор Крид, за которого сейчас борются многочисленные поклонницы: «Когда в главном шоу страны показывают десятки женщин, отчаянно сражающихся за сердце классного парня и при этом живущих в одном доме под прицелами телекамер, феминистка во мне кричит „Остановитесь!“» По словам певицы, она немного знакома с музыкантом, которого назвала «отличным парнем», но ей не нравится его заявления на проекте о том, что девушкам необходимо проявлять инициативу, ведь, по ее мнению, все должно быть наоборот: «Я отказываюсь бороться за мужчину, потому что я женщина. Я не охотница. Я хочу любить и растворяться, я хочу смотреть на своего мужчину снизу вверх. Я буду заботиться о наших детях, буду всегда рядом и буду совершать свои, но женские поступки!»
Анна Седокова указывает, что скучает по романтическим запискам и игрушкам, по первым признаниям и шагам, потому призывает мужчин активизировать усилия по завоеванию женских сердец, а не ждать. Многие подписчицы с ней согласны: «Ты права, времена другие сейчас, на одного нормального мужика по 20 женщин как минимум». «Вот я согласна в целом, но мужчина будет добиваться только ту, которую сам посчитает нужным». «Женщины сами все испортили, они слишком доступны стали, сами на шею вешаются». «Очень хочется, чтобы все вернулось на свои места! И видимо нам, девочкам, все и исправлять!» «Я просто не понимаю, как с такими мыслями, с таким посылом, почему нет мужчины?! Почему одна с тремя детьми?! То ли мир сошел с ума, то ли что-то тут не так». Анну Седокову часто упрекают в том, что она, такая красивая и умная, является матерью-одиночкой. Звезда же указывает, что в выборе мужчин всегда руководствовалась чувствами, а не разумом, потому, когда те исчезали, она прекращала отношения по собственной инициативе.
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