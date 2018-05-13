«Я отказываюсь бороться»: Анна Седокова разочарована мужской пассивностью

35-летняя певица Анна Седокова — одна из самых ярких бывших солисток «ВИА Гры». Ее личная жизнь всегда была достаточно бурной и сейчас она может рассказать много интересного об отношениях с представителями сильного пола. Как известно, красавица недавно стала секс-колумнистом и новой темой для обсуждения выбрала мужскую безынициативность.

Мать троих детей Анна Седокова делится опытом общения с мужчинами, отмечая, что она разочарована их пассивностью. Исполнительницу не радует то, что сейчас женщины все чаще первыми идут на контакт, поскольку всеми способами хотят обратить на себя внимание: «Мужчины стали нерешительными. Знаете, такая мужественная пассивность. И я сейчас не о застенчивых милашах, а о больших, сильных, влиятельных. Они больше не делают первые шаги, они ждут, что мы сделаем эти шаги сами».

Артистку расстраивает, что мужчины ждут инициативы от представительниц слабого пола, рассуждая следующим образом — не напишет эта, так другая. Анна считает, что подобное поведение связано с тем, что времена изменились и среди женщин наблюдается достаточно высокая конкуренция. Также немаловажным фактором является и то, что сильному полу надоело совершать поступки ради избранниц. «Да если бы я была парнем и мне бы понравилась девушка, я бы легко нашла способ заставить ее улыбнуться. Поступками! Мне бы ничего не стоило узнать по геолокации, где она, отправить ей букет цветов, шоколадный торт или новый телефон, чтобы в следующий раз найти ее было проще».

Седокова подчеркивает, что обязательно нашла, чем бы удивить даму. Анна шутливо указывает на то, что виноват нынешний герой «Холостяка» Егор Крид , за которого сейчас борются многочисленные поклонницы: «Когда в главном шоу страны показывают десятки женщин, отчаянно сражающихся за сердце классного парня и при этом живущих в одном доме под прицелами телекамер, феминистка во мне кричит „Остановитесь!“» По словам певицы, она немного знакома с музыкантом, которого назвала «отличным парнем», но ей не нравится его заявления на проекте о том, что девушкам необходимо проявлять инициативу, ведь, по ее мнению, все должно быть наоборот: «Я отказываюсь бороться за мужчину, потому что я женщина. Я не охотница. Я хочу любить и растворяться, я хочу смотреть на своего мужчину снизу вверх. Я буду заботиться о наших детях, буду всегда рядом и буду совершать свои, но женские поступки!»

Анна Седокова указывает, что скучает по романтическим запискам и игрушкам, по первым признаниям и шагам, потому призывает мужчин активизировать усилия по завоеванию женских сердец, а не ждать. Многие подписчицы с ней согласны: «Ты права, времена другие сейчас, на одного нормального мужика по 20 женщин как минимум». «Вот я согласна в целом, но мужчина будет добиваться только ту, которую сам посчитает нужным». «Женщины сами все испортили, они слишком доступны стали, сами на шею вешаются». «Очень хочется, чтобы все вернулось на свои места! И видимо нам, девочкам, все и исправлять!» «Я просто не понимаю, как с такими мыслями, с таким посылом, почему нет мужчины?! Почему одна с тремя детьми?! То ли мир сошел с ума, то ли что-то тут не так». Анну Седокову часто упрекают в том, что она, такая красивая и умная, является матерью-одиночкой. Звезда же указывает, что в выборе мужчин всегда руководствовалась чувствами, а не разумом, потому, когда те исчезали, она прекращала отношения по собственной инициативе.

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