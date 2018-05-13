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Анастасия Волочкова отменила свадьбу с бедным женихом
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Анастасия Волочкова отменила свадьбу с бедным женихом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Анастасия несколько месяцев встречается с IT-специалистом Михаилом Логиновым из Иркутска. По слухам, влюбленные собирались пожениться, но планы разрушила финансовая несостоятельность жениха.
— рассказал источник издания Starhit.
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