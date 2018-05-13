5 главных вопросов о Таинстве Брака и венчании

В христианстве семья называется «малой церковью». С этой точки зрения отношения внутри семьи видятся не просто бытовыми, житейскими. Семья — это христианская тайна, и недаром она начинается Таинством Брака, благодатию этого Таинства существует и в нем черпает силы.

В Таинстве Брака Церковь благословляет жениха и невесту на совместную жизнь, на рождение и воспитание детей. Жених и невеста должны при этом обещать Богу, что они будут верны друг другу всю жизнь. После того как священник трижды произносит слова: «Господи Боже наш, славою и честию венчаю их» и благословляет жениха и невесту, они становятся мужем и женой. С этого момента они уже не два разных человека, но «единая плоть», которую не может и не должен пытаться разлучить или разрушить никто из людей. «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает», — читаем мы в Евангелии (Мф. 19, 6).

Разлучение супругов — это грех не только перед детьми, которые у них родились, но и перед Богом и Его Церковью.

Что говорит Церковь об обязанностях супругов?

Муж должен любить свою жену, как Христос любит Церковь: любить неизменно и до конца жизни. Жене вместе с любовью к мужу должно быть присуще повиновение. Хотя, по учению Церкви, мужу дана власть, его первенство ― не преимущество, а долг. Такая любовь способна перенести все невзгоды в жизни, в состоянии загладить и несходство характеров, и разность наружных качеств, и различные недостатки.

«Трудно самому одному устоять в союзе крепком и спасительном. Нити естества рвутся ― благодать же непреодолима. Самонадеянность опасна везде, тем более здесь. Потому смиренно, с постом и молитвою, приступи к Таинству», ― советовал намеревающимся вступить в брак Святитель Феофан Затворник.

Как достойно подготовиться к Таинству?

В день бракосочетания принято служить молебен Господу Иисусу Христу о благословении доброго дела. Родители благословляют готовящихся вступить в брак: жениха ― иконой Спасителя, невесту ― иконой Богородицы. В день венчания жених и невеста исповедуются, молятся за литургией и Причащаются Святых Христовых Тайн.

Обязательно ли венчаться после регистрации?

Поскольку церковное бракосочетание является Таинством, в котором действует сила Божественной Благодати, а не только красивым обрядом, вступающие в брак должны относиться к нему осознанно и ответственно. Исходя из этого, Церковь считает необходимым убедиться в серьезности намерений вступающих в брак и в настоящее время совершает таинство бракосочетания только после того, как брак зарегистрирован в ЗАГСе.

Признает ли Церковь гражданский брак?

Брак, совершенный посредством государственной регистрации, Русская Православная Церковь считает действительным (хотя и недостаточным для супругов, исповедующих православную веру) и относится к нему с уважением. Если же речь идет о связи, которая не закреплена никаким государственным актом, то эти вполне безответственные отношения Церковь идентифицирует как блудное сожительство и считает греховными.

Допускается ли Церковью второй брак?

Православная Церковь считает брак, заключенный в Церкви, принципиально нерасторжимым. Только прелюбодеяние (нарушение супружеской верности) является полным каноническим основанием для расторжения церковного брака, т.к. прелюбодеяние фактически разрушает брак. Следует помнить, однако, что это расторжение не является «развенчиванием», то есть священнодействием, обратным венчанию, а только признанием факта разрушения брака. Расторжение церковного брака является прерогативой церковного суда, который возглавляется епархиальным архиереем. Только после этого Церковь благословляет невиновному супругу вступить во второй брак. Второбрачие допускается Цер— ковью лишь по снисхождению к человеческим немощам, поэтому в последование о второбрачных добавляются покаянные молитвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто такой Феодосий Печерский и о чем ему молиться

День Святой Троицы. Как отмечать один из главных православных праздников и чего делать категорически нельзя

В какой одежде нельзя приходить в церковь

О чем молиться икон