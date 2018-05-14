Не вашим, а нашим: самые желанные звездные красотки, которые бросили мужчин ради женщин

Порой кажется, что знаменитостям просто становится скучно, особенно звездным красоткам… Их яркая, эффектная внешность сводит с ума миллионов мужчин. И складывается впечатление, что, перенасытившись вниманием сильного пола, они ищут новые эмоции в объятиях женщин. Именно поэтому WMJ.ru решил вспомнить самых знаменитых и желанных красавиц, которые ушли от парней к девушкам.

Эмбер Херд

Эмбер Херд небывалую популярность снискала благодаря отношениям с Джонни Деппом . Сначала она увела его у Ванессы Паради , с которой тот был целых 14 лет, вышла замуж, а после подала на развод, обвинив актера в рукоприкладстве. Да уж, Эмбер знает толк в скандалах. Ходили слухи, что трещину их брак дал из-за того, что Херд частенько проводила время со своей бывшей девушкой, художницей Тасей Ван Ри, и Джонни это весьма злило.

И, возможно, актриса ушла от знаменитого Джека Воробья как раз-таки потому, что неровно дышит к девушкам. Иначе как объяснить то, что после развода с ним она закрутила роман с длинноногой моделью Мари де Вильпен. Правда, их отношения продлились недолго. А вот с Тасей Эмбер видится исправно.

Они были вместе достаточно долго, порядка трех лет, но расстались. Стюарт попыталась построить счастливые отношение с певицей Соко, однако вскоре вернулась к Каргайл, которая сделала ей предложение. До свадьбы дело не дошло. Парочка снова рассталась, уже окончательно. Сейчас Кристен наслаждается компанией супермодели Стеллы Максвелл . Кстати, запомни ее имя. Оно еще появится в нашей подборке!

Да-да, той самой супермодели, которая сейчас встречается с Кристен Стюарт. Как сообщали инсайдеры, Сайрус буквально светилась от счастья в компании красотки. Но вскоре рассталась с ней. После любовных похождений и экспериментов Майли вернулась к Хемсворту и, по слухам, готовится выйти за него замуж.

Ох уж эта бурная молодость Анджелины Джоли. В 21 год актриса вышла замуж за своего коллегу Джонни Ли Миллера . Спустя год брака влюбленные развелись, назвав женитьбу «ошибкой молодости». Затем красотка закрутила роман с Тимоти Хаттоном , однако, по слухам, рассталась с ним из-за своего очередного увлечения — японской модели и актрисы Дженни Шимицу.

Они познакомились на съемках фильма «Ложный огонь». И хотя парочка разошлась через год, Шимицу еще долго заявляла, что их сексуальные контакты с Джоли не прерывались на протяжении многих лет, несмотря на то что она уже была в отношениях с Питтом.

Кто из нас не смотрел легендарный сериал «Секс в большом городе» и кто из нас не мечтал быть похожей на одну из героинь? Их жизнь была полна событий, ярких эмоций и, конечно же, бурных и красивых романов с мужчинами. Именно поэтому новость о том, что исполнительница роли Миранды Синтия Никсон вдруг стала лесбиянкой, произвела настоящий фурор, а для некоторых и вовсе мир перевернулся.

В 2003 году Синтия развелась с отцом своих детей Дэнни Мозесом после 15 лет брака, а год спустя начала встречаться с лесбиянкой и активисткой движения за права секс-меньшинств Кристин Маринони. Все думали, что это просто интрижка, и не более того. Но нет. Парочка обручилась в 2009 году, в 2011-м у них родился сын, его выносила Кристин, а через год они официально вступили в брак. Да, и такое бывает.

Звезда сериала «Американская история ужасов» Сара Полсон всегда отдавала предпочтение мужчинам, однако в 2007 году удивила решительно всех, объявив о своей бисексуальности. Затем стало известно, что Сара встречается с актрисой Черри Джонс . Они были вместе около пяти лет, но расстались. А совсем недавно Полсон снова шокировала публику. Оказалось, что она закрутила роман с 75-летней голливудской дивой Холланд Тейлор!

— рассказывала Сара.

В 2006 году Кристина Агилера, будучи в браке с Джорданом Братманом, не стеснялась рассказывать прессе об их с мужем любовных утехах. Она спокойно говорила о том, что они занимаются сексом в общественных местах, устраивают день нудиста и не только. Но эти откровения ушли на второй план после того, как певица объявила о своей бисексуальности. И сказала она это, к слову, за несколько дней до первой годовщины свадьбы.

— сообщала она.

С Джорданом она в итоге развелась, и многие причиной их разрыва называют любовь Кристины к женщинам.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Global Look Press, East News