Шанель Иман подтвердила слухи о беременности откровенными снимками

В марте Шанель Иман вышла замуж за своего возлюбленного, 25-летнего игрока в американский футбол Стерлинга Шепарда. Тогда интернет-пользователи и заподозрили модель в беременности. Разговоры подогрели свадебные фотографии, на которых Шанель была запечатлена с округлившимся животом. Однако сама невеста никаких комментариев по этому поводу не давала.

Наконец, Шанель решила признаться поклонникам в том, что скоро станет мамой. Она опубликовала в своем Инстаграм чувственную фотосессию со своим мужем. В кадре модель позирует топлес.

Шанель Иман с мужем

Шанель Иман с мужем

Каждого из нас благословили по-разному, но наша любовь дала начало новой жизни. Мы благодарим Бога за то, что он предоставил нам возможность стать родителями и не можем дождаться того момента, когда возьмем на руки нашего ребенка, — подписала фото будущая мама.

Напомним, что Шанель Иман и Старлинг Шепард познакомились в ноябре 2016 года на вечеринке по случаю Дня рождения их общего знакомого и вскоре после этого начали встречаться.