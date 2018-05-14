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Шанель Иман подтвердила слухи о беременности откровенными снимками
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Шанель Иман подтвердила слухи о беременности откровенными снимками 

Журнал ОК! 1 час назад
В марте Шанель Иман вышла замуж за своего возлюбленного, 25-летнего игрока в американский футбол Стерлинга Шепарда. Тогда интернет-пользователи и заподозрили модель в беременности. Разговоры подогрели свадебные фотографии, на которых Шанель была запечатлена с округлившимся животом. Однако сама невеста никаких комментариев по этому поводу не давала.
Наконец, Шанель решила признаться поклонникам в том, что скоро станет мамой. Она опубликовала в своем Инстаграм чувственную фотосессию со своим мужем. В кадре модель позирует топлес.
Шанель Иман с мужем
Шанель Иман с мужем
Каждого из нас благословили по-разному, но наша любовь дала начало новой жизни. Мы благодарим Бога за то, что он предоставил нам возможность стать родителями и не можем дождаться того момента, когда возьмем на руки нашего ребенка, — подписала фото будущая мама.
Напомним, что Шанель Иман и Старлинг Шепард познакомились в ноябре 2016 года на вечеринке по случаю Дня рождения их общего знакомого и вскоре после этого начали встречаться.
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Женский форум
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