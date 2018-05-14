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«Французский поцелуй с испанским оттенком»: Ксения Собчак показала, как страстен с ней Максим Виторган
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«Французский поцелуй с испанским оттенком»: Ксения Собчак показала, как страстен с ней Максим Виторган 

WMJ.ru 23 минуты назад
Фото: WMJ.ru
У себя в Instagram Ксения Собчак поделилась откровенным кадром: Максим Виторган прижал ее к стене дома на одной из улочек средневекового испанского городка и страстно поцеловал.
— подписала жаркий кадр Ксения Собчак. «Очень нравится мне эта пара! Любите, цените, берегите друг друга», «Романтично так, поцелуй на улице. Не обращайте ни на какие комментарии внимания, целуйтесь где вам хочется. Вы прекрасная пара!», «Любовь правит миром», — одобряют такое проявление любви фолловеры Собчак. А ты даешь волю своим чувствам на улице?
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Фото:Instagram
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